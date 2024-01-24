Такой способ подзарядки будет применяться в микро- и наноспутниках.

Европейские ученые из Консорциума по разработке системы беспроводного питания наноспутников сумели реализовать процесс зарядки устройства, применяя для этого обычный лазер. Изначально о такой идее даже и не думали, ведь лазеры в первую очередь используются для передачи информации в космическом пространстве, а также как энергетическое оружие.

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В состав данного Консорциума входят несколько научно-исследовательских институтов Испании, Франции и Португалии. Их совместная работа в рамках программы Innovative Wireless Power Devices Using Micro-Thermoelectric Generators Arrays (WiPTherm - инновационные беспроводные силовые устройства, использующие массивы микротермоэлектрических генераторов) позволила разработать прототип новой системы беспроводной передачи электроэнергии. Она будет использоваться в микро- и наноспутниках, осуществляя их питание. От классических солнечных панелей, вероятно, из-за слишком маленьких размеров спутников, ученым пришлось отказаться.

Каким же образом будет осуществляться подзарядка? Все достаточно просто: лазерный луч попадает на сенсор, в результате чего его температура повышается, и как следствие в системе приемника возникает электрический ток.

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Оптическая система состоит из множества линз и большого количества термоэлектрических сенсоров (27 штук). Лазерный луч, представляющий собой свет с диаметром волны 1550 нанометров, выступает в роли передатчика (такой же лазер применяется и в оптоволоконных технологиях). Ожидается, что такой датчик будет передавать 1 кВт энергии с помощью лазерного луча. В данный момент технология еще не до конца готова и нуждается в дальнейшей доработке.