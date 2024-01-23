Данный шаг — ответ Китая на ограничения экспорта микросхем со стороны США

США всячески препятствует экспорту в Китай различных важных микросхем. В Поднебесной опасаются открытой конфронтации, однако при этом проводят множество мероприятий, противодействующих возникшим ограничениям.

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В Китае значительно возрос импорт оборудования, применяемого в производстве микросхем. Местные компании заметно увеличили объем инвестиций в данную область, ответив таким образом на попытки США негативно влиять на развитие полупроводниковой промышленности в Китае.

Согласно имеющимся в открытом доступе данным, импорт соответствующего оборудования увеличился до 40 миллиардов долларов. И это несмотря на падение импорта (в прошлом году) на 5,5%. В связи с деструктивными действиями США, китайские компании пересмотрели вектор дальнейших инвестиций.

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В США уверены, что развитие высокотехнологичного сектора Китая может нести некую опасность, а значит его торможение путем запрета поставок ключевых технологий является необходимой задачей. В ответ на это Пекин занялся стимулированием собственных компаний для усиленного развития данной отрасли. Такой подход должен помочь Китаю сохранить лидирующие позиции на глобальной арене.