Они проведут на станции две недели, выполняя различные эксперименты, которые имеют непосредственное отношение к физике (включая опыты, связанные с микрогравитацией), здоровью человека, а также к космической медицине

Компанией SpaceX осуществлена новая частная пилотируемая миссия, целью которой является полет к Международной космической станции. Запуск ракеты Falcon 9 произошел 18 января в 16:49 по местному времени (19 января в 0:49 по московскому времени) с площадки 39A Космического центра Кеннеди. В ходе ее выполнения на орбиту Земли, где, собственно, располагается постоянно движущаяся МКС, был отправлен корабль Crew Dragon Freedom с экипажем на борту.

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Экипаж, получивший возможность побывать на станции и провести там различные опыты, следующий: Майкл Лопес-Алегрия (глава миссии), Уолтер Вилладей (пилот миссии), Альпер Гезеравчи (специалист миссии и первый астронавт из Турции), а также Маркус Вандт (член резерва астронавтов Европейского космического агентства).

Как и ожидалось, запуск Falcon 9 и все последующие этапы прошли максимально гладко. После запуска произошло отделение первой ступени ракеты, которая приземлилась на мысе Канаверал по прошествии около 8 минут. Капсула Freedom отделилась от второй ступени Falcon 9 примерно через 12 минут после запуска и отправилась в орбитальное путешествие длительностью 36 часов к запланированному месту, где будет осуществляться процесс ее стыковки с МКС.

Согласно прогнозам, капсуле удалось сблизиться с космической станцией в субботу, 20 января. Там, ближе к утру, он состыковался с модулем Harmony.

Основная деятельность астронавтов, которые проведут на станции ближайшие две недели, будет заключаться в проведении различных исследований (включая опыты, связанные с микрогравитацией) и экспериментов, которые имеют непосредственное отношение к физике, здоровью человека, а также к космической медицине.

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При отсутствии незапланированных погодных явлений негативного характера, астронавты должны покинуть МКС по прошествии около двух недель.