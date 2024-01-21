Ее обнаружили в галактике GN-z11, которая является второй по удаленности (13,4 миллиарда световых лет от Земли), известной ученым.

Космическому телескопу "Джеймс Уэбб" (JWST - James Webb Space Telescope) удалось зафиксировать наиболее удаленную от Земли и соответственно древнейшую черную дыру, из когда-либо обнаруженных. Данной новостью поделился интернет-ресурс Space.com.

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Ученые провели расчеты, которые показали, что данная Черная дыра образовалась по прошествии всего-то 400 миллионов лет после Большого взрыва. Полученные результаты исследования должны приоткрыть тайну образования сверхмассивных черных дыр, которые увеличивались в размерах быстрее, чем ожидалось ранее.

Данный объект располагается в одной из самых старых галактик, известных ученым - GN-z11. Она отдалена от нас на гигантское расстояние равное 13,4 миллиарда световых лет.

По всей видимости, данная черная дыра "занята" чрезвычайно активным поглощением материи из окружающей ее галактики. Этот процесс происходит в пять раз быстрее, чем предполагалось ранее. Получается, что современные теории не такие уж и точные, а это значит, что в будущем, вероятно, ученым придется несколько их подкорректировать, ну или же вовсе переписать.

Кроме того, согласно современным представлениям о формировании сверхмассивных черных дыр, те дыры, которые сформировались менее чем через 1 миллиард лет после Большого взрыва, никак не подтверждают их. Скорее, наоборот, целиком и полностью противоречат им. Считается, что изначальная масса черной дыры не может в миллионы или миллиарды раз превышать массу Солнца.

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Исследовательская группа кафедры физики Кембриджского университета во главе с Роберто Майолино описали данное открытие как "невероятный скачок вперед" в изучении черных дыр.