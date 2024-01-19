Она не имеет ничего общего с HarmonyOS.

Компания Huawei представила свою новую операционную систему HarmonyOS NEXT. Несмотря на схожее с HarmonyOS название, она не имеет с ней ничего общего, так как основывается вовсе не на Android AOSP. Кроме того, данная операционная система не обладает даже малейшей совместимостью с Android, а значит и с ее приложениями. Основой HarmonyOS NEXT выступило ядро Harmony, соответственно она способна запускать лишь те программы, которые написанные исключительно под нее с нуля.

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На пресс-конференции, проходящей в Китае, Юй Чендун (Yu Chengdong) заявил о невероятных возможностях ядра HarmonyOS, которое найдет свое применение в различных устройствах.

Кроме того, Huawei поделилась информацией, касательно структуры новоиспеченной операционной системы. Она характеризуется наличием в ней интегрированной модели искусственного интеллекта (Pangu), которая работает с фреймворком MindSpore. Безусловно, не обошлось без собственной среды разработки и языков программирования. Среда представляет собой компилятор Ark Compiler. Что касается языков программирования, то они получили следующие названия - ArkTS, а также Cangjie.

По словам представителей Huawei, более 200 приложений, предназначенных для HarmonyOS NEXT, сейчас находятся на стадии разработки. Разумеется, не обошлось без игровых проектов. В процессе создания находятся по меньшей мере 70 игр. По предварительным оценкам, за весь 2024 год ожидается выпуск более 5 тысяч различных приложений.

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На текущий момент доступна лишь закрытая (и при этом стабильная) бета-версия HarmonyOS NEXT, предназначенная для Huawei Mate 60, Mate 60 Pro и Mate X5. Финальная версия ОС должна выйти в релиз примерно в третьем квартале 2024 года.