Данное решение было принято после подачи пользователями, коллективного иска, по причине наличия у смартфонов проблем с микрофоном во время телефонных звонков.

Компания Apple выплатит компенсации в размере от $125 до $350 многим (но не всем) владельцам старых IPhone 7 и IPhone 7 Plus. Связано это с тем, что iPhone 7 и iPhone 7 Plus в свое время имели некоторые проблемы со звуком. Данное решение было принято после подачи пользователями, коллективного иска, по причине так называемой "петлевой болезни" (Loop Disease). Эта проблема вызывала неполадки с микрофоном во время телефонных звонков.

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Суммарные затраты Apple на осуществление данных выплат составят $35 миллионов, что конечно не очень много (как для такой крупной компании).

Разумеется, есть некоторые тонкости, дающие право на получение данной выплаты. Во-первых, пользователи должны были владеть этими устройствами в период с 16 сентября 2016 года до 3 января 2023 года, а также являться резидентами США, причем размер компенсации зависит от обстоятельств каждого конкретного случая.

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Во-вторых, важно чтобы эти самые случаи соответствовали определенным критериям, установленным в условиях урегулирования. Это говорит о том, что не каждому человеку, владеющему iPhone 7, автоматически полагается компенсация. Однако как не посмотри, это все же довольно хорошая новость, так как она доказывает наличие внимания к проблемам пользователей со стороны технологического гиганта.