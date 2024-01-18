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В США разработали новый сверхмощный радар "GhostEye M", улучшающий характеристики системы ПВО NASAMS
По заявлениям, он должен существенно улучшить ее боевые характеристики, а также показатели эффективности.

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Американская компания Raytheon Technologies разработала новый сверхмощный радар "GhostEye M", предназначенный для системы противовоздушной обороны NASAMS. Сообщается об его успешных полевых испытаниях. 

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Основная задача данного радара — обнаружение, отслеживание и определение различного рода опасностей, исходящих из воздушного пространства. К ним можно отнести самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также крылатые ракеты. Утверждается, что данное устройство обладает многими передовыми технологиями, обеспечивающими высокую точность и дальность действия, а также отличается повышенной мобильностью, за счет чего его реально перемещать из одной позиции на другую, без особых потерь времени. Со временем его внедрят во многие современные системы противовоздушной обороны.

Среди прочего, было выдвинуто заявление о том, что это важный шаг в развитии современных систем противовоздушной обороны, которые играют решающую роль в обеспечении безопасности многих стран и их населения.

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Совместная работа "GhostEye MR" и NASAMS позволит существенно увеличить ее боевые характеристики, а также показатели эффективности.

#сша #пво #nasams #противовоздушная оборона #ghosteye m
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