На нем будут отображаться более подробные сведения о погоде. Кроме того, он незначительно изменится внешне.

В операционной системе Windows 10 в скором времени появится обновленный экран блокировки, на котором будет отображаться подробная информация о текущей погоде. Пока что данной функцией могут воспользоваться только инсайдеры. Новое обновление принесет с собой динамическое интерактивное обновление погоды. К примеру, если на экране блокировки навести курсор на погоду, пользователю станет доступно большее количество сведений о погоде, которая будет на протяжении текущего дня.

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Также если пользователь вошел в систему, Microsoft Edge будет открываться с полным прогнозом в MSN Weather. При желании данную функцию можно будет отключить.

Согласно данным Windows Central "десяткой" пользуется около 1 миллиарда человек, в то время как Windows 11 - всего 600 миллионов. Исходя из этого, становится ясно почему Microsoft все еще продолжает внедрять новый функционал в постепенно устаревающую Windows 10.

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Ранее Microsoft заявляла о завершении обновления Windows 10. Однако в ноябре она объявила о планах переноса в Windows 10 Copilot AI. Ожидается, что в середине осени следующего года (14 октября 2025 года), основная поддержка Windows 10 будет завершена, а расширенная поддержка будет доступна только за дополнительную плату.