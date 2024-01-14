Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
В Северной Корее начался переход с 3G на 4G
Основная цель модернизации — ввод в эксплуатацию к 2025 году более 80% 4G-вышек.

реклама

В Северной Корее стартовала глобальная модернизация телекоммуникационных технологий, в частости 4G-вышек и связанного с ними оборудования. Данная информация содержится в отчете местного новостного сайта Daily NK. Ожидается, что по окончанию данного процесса, Северная Корея полностью перейдет на мобильные сети четвертого поколения.

реклама

В процессе модернизации будет использоваться подержанное оборудование, в основной массе, сделанное компанией Huawei.  Сообщается, что инициатива по обновлению стартовала еще в октябре. Она предусматривает не только установку 4G-вышек, но и капитальный ремонт существующей сетевой инфраструктуры третьего поколения.

В числе городов, которые уже успели получить некоторые изменения в данной сфере, числятся: Пхеньян, Нампо, Пхенсон, Саривон, Вонсан и Хамхунг.  Изменения включают в себя следующее: установка ретрансляторов 4G, установка дистанционных мониторов и усилителей для радиопередачи и приема, а также обновление элементов управления обработкой сигнала на базовых станциях приема и передачи.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Daily НК подчеркивает, что строительство 4G-вышек запущено еще в нескольких регионах. Основная задача модернизации —  ввод в эксплуатацию к 2025 году более 80% запланированных сотовых башен. На данный момент услуги 4G доступны преимущественно в центральных районах Пхеньяна.

#северная корея #сети 3g #сети 4g
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинские СМИ заявляют о применении армией России северокорейских ракет KN-23
Северная Корея начинает развертывание сетей 4G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
7
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
1
Дроны РФ получили систему серийных сбросов и стали полноценными "бомбардировщиками"
+
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
5
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
8
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
3
Латвия передаст Украине автомобили «Нива» в качестве поддержки
3
Хуситы делают беспилотники из сучьев и деревянных прутков
2
В сети появились характеристики смартфонов Vivo X100 Pro+ и X100s
+
В компании AMD настоятельно рекомендуют использовать двухканальный режим при работе с Ryzen 8000
4
На телефоны Android пользователей начали приходить сообщения о вреде 2ГИС
4
Китай отказывается от урезанных видеокарт NVIDIA – местные компании переходят на продукцию Huawei
2
Дания забыла поставить систему управления огня на 2 боевых арктических патрульных корабля
3
Британские ученые создают органический керосин из человеческих отходов жизнедеятельности
1
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
3
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
+
Румыния приобрела вертолёты по очень высокой цене
+
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
2
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о невозможности наступления ни одной из сторон
2

Популярные статьи

Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
73
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
+
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
3
Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки
+
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
1
Восток дело тонкое: Почему Блинкен не смог уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов
8
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
2
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
70
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
+
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
3

Сейчас обсуждают

Mostack
13:48
Ой, заливать не надо! В заголовке ничего про 4060!
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Sergey Romanchenko
13:48
Ботик хочешь я тебя покормлю ?
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
SlyBiBi
13:48
Обкурок в грязной майке жжот ))
Украина взяла на себя обязательства вступиться за Великобританию, если на неё нападёт Россия
Vadim Iljin
13:47
мне твоя брехня-хрюканье по барабану!Хухел всегда по жизни трындит как дышит- это закон!Как идут дела там на фронте я получше тебя знаю!То что тебе и твоим чубатым пора сушить шаровары и мылить жопы ...
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Garthar
13:45
Санкции сняли в 1933, собственно тогда США и влезло по полной и СССР покупал "заводы" как не в себя, до 33 промышленность поднимала Германия. После первой мировой все поняли что Россия отсталая аграрн...
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Вежливый мороз
13:40
правильно. осенью отопление включили, а на зиму забыли воду слить. вот и порвало кстати видел видос как в котельне!, карл отогревают трубы. раха она такая.
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Dushm@n
13:37
Ага, надо быть довольно недальновидным человеком, чтобы такое купить. Материнская плата, которая подходит только к 1 корпусу, видеокарта, которая подходит только к одной материнской плате, можешь поме...
Asus выпускает видеокарты, материнские платы и корпуса в поддержку концепции "Back-to-The-Future"
Бахтиер Кудратуллаев
13:36
где разрешил? опусы я не читаю на клокеше. вредно для здоровья. по заголовкам коменты пишу
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Станислав Третьяков
13:35
Китай, Индия, это понятно, а в России как ии развивается?
Стандарт памяти LPCAMM2 сможет избавить ноутбуки от распаянных модулей ОЗУ
Red Red
13:33
а я подумал что ты сбежал, думаю собеседник пропал, так ты кот из amazon,google,netflix, и вы там свой FreeBSD пилите? >>>>твои когнитивные способности не позволяют провести куда уж мне я стар для мо...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем