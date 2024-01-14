Основная цель модернизации — ввод в эксплуатацию к 2025 году более 80% 4G-вышек.

В Северной Корее стартовала глобальная модернизация телекоммуникационных технологий, в частости 4G-вышек и связанного с ними оборудования. Данная информация содержится в отчете местного новостного сайта Daily NK. Ожидается, что по окончанию данного процесса, Северная Корея полностью перейдет на мобильные сети четвертого поколения.

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В процессе модернизации будет использоваться подержанное оборудование, в основной массе, сделанное компанией Huawei. Сообщается, что инициатива по обновлению стартовала еще в октябре. Она предусматривает не только установку 4G-вышек, но и капитальный ремонт существующей сетевой инфраструктуры третьего поколения.

В числе городов, которые уже успели получить некоторые изменения в данной сфере, числятся: Пхеньян, Нампо, Пхенсон, Саривон, Вонсан и Хамхунг. Изменения включают в себя следующее: установка ретрансляторов 4G, установка дистанционных мониторов и усилителей для радиопередачи и приема, а также обновление элементов управления обработкой сигнала на базовых станциях приема и передачи.

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Daily НК подчеркивает, что строительство 4G-вышек запущено еще в нескольких регионах. Основная задача модернизации — ввод в эксплуатацию к 2025 году более 80% запланированных сотовых башен. На данный момент услуги 4G доступны преимущественно в центральных районах Пхеньяна.