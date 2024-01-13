В будущем они заменят Международную космическую станцию, которая будет выведена из эксплуатации в 2030 году.

NASA выделило партнерам, разрабатывающим коммерческие космические станции на низкой околоземной орбите, дополнительное финансирование в размере 100 миллионов долларов. В агентстве заявили об изменениях в существующих соглашениях, которые включают новые технические этапы и перераспределение финансирования.

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Все это сделано в связи с будущим выводом из эксплуатации (в 2030 году) Международной космической станции. На смену ей придут различные орбитальные станции от разных компаний. С этими компаниями NASA и заключило соглашения о космическом пространстве. Речь идет о Blue Origin и Voyager Space, которые будут разрабатывать новую орбитальную лабораторию в рамках программы космического агентства "Коммерческие направления на низкую околоземную орбиту" (Commercial Low Earth Orbit Destinations, или CLD).

Благодаря вышеназванным изменениям компания Blue Origin получила дополнительные 42 миллиона долларов к первоначальной сумме в 130 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на разработку концепции космической станции Orbital Reef. Помимо Blue Origin в ней примут участие также Sierra Space, Boeing, Amazon и еще ряд других компаний. Увеличение финансирования включает дополнительные этапы для пересмотра дизайна подсистем и совершенствования технологий, а также работу над системами жизнеобеспечения станции.

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Что касается Voyager Space, разрабатывающей орбитальный комплекс Starlab (при соучастии Nanorack, Lockheed Martin и Northrop Grumman), то ей выделили дополнительные 57,5 миллиона долларов к своему первоначальному гранту в размере 160 миллионов долларов. Новое финансирование будет направленно на различные этапы разработки, к которым относятся — операции стыковки, интеграции и испытания.