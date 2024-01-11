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Социальная сеть X (Бывшая Twitter) подешевела на 71%
Об этом сообщили в The Guardian.

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Согласно данным Фонда Fidelity, социальная сеть X (в прошлом Twitter) существенно подешевела, если говорить конкретные цифры, то падение составило 71%. Данной информацией поделился интернет-ресурс The Guardian.

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Что интересно, это произошло после покупки Twitter Илоном Маском. Одна из вероятных причин падения стоимости акций Twitter - снятие крупными компаниями рекламы X после антисемитских высказываний Маска.

Это произошло осенью прошлого года. Тогда Илон Маск поддержал антисемитское сообщение в социальной сети X, где один из ее пользователей написал, что еврейские общины разжигают ненависть к белым людям.

Впоследствии многие крупные компании такие, как Apple, Disney, Paramount, Warner Bros., Discovery и др., заявили о прекращении рекламирования соцсети X.

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Такой поворот событий Маска явно не устраивал. Он раскритиковал всех рекламодателей, причастных, по его словам, к уничтожению платформы. После чего заявил о подаче иска против некоммерческой надзорной организации Media Matters и других, по причине остановки рекламирования X вышеназванными компаниями Disney, Apple, а также IBM.

#илон маск #twitter #социальная сеть x
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