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В Иране разработали новый ударный дрон Shahed-107, который уже в обозримом будущем должен появится на вооружении российской армии. Данной информацией поделился британский телеканал Sky News, попутно ссылаясь на информированный разведывательный источник.
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Shahed-107 описывается как "взрывной и разведывательный" БПЛА, который, вероятно, оснащен специальной технологией поиска боевых целей. Он способен обнаруживать многие важные цели, вроде британских и американских реактивных систем залпового огня.
Новый беспилотник принадлежит к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением. Его длина составляет около 2,5 метров, а размах крыльев равен трем метрам. Запуск данного БПЛА может осуществляться прямо с транспортного средства. По предварительным оценкам, он будет обладать большим радиусом действия вплоть до 1500 км.
Предполагается, что он будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Это говорит о наличии у беспилотника отличных возможностей для разведки, то есть его можно будет использовать для идентификации целей на линии фронта для их уничтожения другими БПЛА или системами вооружения.
Источник утверждает, что иранские силы безопасности уже провели испытания БПЛА на авиабазе в центральном Иране. Отмечается, что в данном испытании, помимо Shahed-107, был также задействован и другой беспилотный летательный аппарат - Shahed-136.