Предполагается, что они будут иметь большой радиус действия до 1500 км, а также оснащены трансмиттером для передачи видео. Это означает, что данные беспилотники могут быть использованы для идентификации целей на линии фронта для их поражения другими БПЛА или системами вооружения.

В Иране разработали новый ударный дрон Shahed-107, который уже в обозримом будущем должен появится на вооружении российской армии. Данной информацией поделился британский телеканал Sky News, попутно ссылаясь на информированный разведывательный источник.

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Shahed-107 описывается как "взрывной и разведывательный" БПЛА, который, вероятно, оснащен специальной технологией поиска боевых целей. Он способен обнаруживать многие важные цели, вроде британских и американских реактивных систем залпового огня.

Новый беспилотник принадлежит к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением. Его длина составляет около 2,5 метров, а размах крыльев равен трем метрам. Запуск данного БПЛА может осуществляться прямо с транспортного средства. По предварительным оценкам, он будет обладать большим радиусом действия вплоть до 1500 км.

Предполагается, что он будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Это говорит о наличии у беспилотника отличных возможностей для разведки, то есть его можно будет использовать для идентификации целей на линии фронта для их уничтожения другими БПЛА или системами вооружения.

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Источник утверждает, что иранские силы безопасности уже провели испытания БПЛА на авиабазе в центральном Иране. Отмечается, что в данном испытании, помимо Shahed-107, был также задействован и другой беспилотный летательный аппарат - Shahed-136.