Руководство SoundCloud планирует продать платформу одной из частных инвестиционных фирм за 1 миллиард долларов.

Музыкальная онлайн-платформа для распространения звуковой информации SoundCloud в скором времени может быть продана. Вероятнее всего, это случится к концу 2024 года после достижения определенной стоимости SoundCloud.

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Предполагается, что процесс продажи начнется позднее в текущем году, после того, как операционный и финансовый директор компании Дрю Уилсон уйдет в отставку после трех лет работы.

SoundCloud была основана в далеком 2007 году и уже успела столкнуться с финансовыми проблемами, которые удалось решить путем инвестирования от Raine Group и Temasek в 2017 году.

Компания также провела волну увольнений, сократив свой рабочий состав, повысив таким образом прибыльность платформы. Стоит отметить, что SoundCloud это не только платформа, осуществляющая музыкальный стриминг, но и инструмент для создателей музыки, который помогает им распространять и монетизировать свое творчество.

Кроме того, SoundCloud сотрудничает с независимыми артистами и предлагает эксклюзивный контент.

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Руководство SoundCloud ранее обсуждало идею оценить компанию в 2,5 миллиарда долларов, но остановилось на более реальных цифрах — итоговая сумма равняется 1 миллиарду долларов. Ожидается, что заинтересованность в покупке платформы выразят различные частные инвестиционные фирмы.