Об этом заявили в кабинете министров Украины. Для сравнения, это больше чем все европейские страны вместе взятые, которые выделили Украине сумму, находящуюся в пределах 17 миллиардов евро.

Суммарные траты США за весь 2023 год, которые предназначались для помощи Украине, составили, ни много ни мало, 24 миллиарда долларов. В эти траты входит поставка военной техники и боеприпасов, а также различная финансовая помощь, предназначенная, скажем так, для всяких нужд.

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Данную информацию 8 января огласили в Кабинете министров Украины. Для сравнения, это больше чем все европейские государства так или иначе принимавшие участие в финансировании Украины. За весь прошедший год они выделили Украине сумму, которая лежит в пределах 17 миллиардов евро.

Также была сообщена информация о создании специальной коалиции иностранных партнеров, в планы которой входит предоставление конкретных видов оборонной помощи (всяческого вооружения) Украине, в частности, истребителей F-16. Последние, к слову, из-за задержек никак не могут добраться до вооруженных сил Украины. Как заявляют в МИД Украины, в ее состав уже вошли более 40 стран-участниц.

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И напоследок говорится об удачной попытке привлечения от европейских государств суммы, лежащей в районе 3 миллиардов евро, которая должна быть направлена на восстановление разрушенной, в ходе боевых действий, инфраструктуры.