Об этом в X (бывший Twitter) сообщил инсайдер под ником TheGalox_alt. По его словам, Samsung Galaxy S24 Ultra получит сразу две версии Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 - разогнанную и обычную.

Чем ближе презентация Galaxy Unpacked 2024, тем больше слухов касательно Samsung Galaxy S24 Ultra. На сей раз, в X (бывший Twitter) появилась информация о том, что данное флагманское устройство вновь получит эксклюзивную версию процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Точнее сказать, сразу две версии, разогнанную и обычную.

реклама

Этой информацией поделился инсайдер под ником TheGalox_alt. По его словам, смартфон будет оснащаться сразу двумя версиями процессора для разных рынков. Базовая версия мобильного чипсета имеет тактовую частоту основного ядра Cortex X4 - 3,3 ГГц, в то время как ядро разогнанной версии быстрее на 100 МГц, то есть - 3,4 ГГц. Первая будет продаваться на рынке США и Южной Кореи, а вторая — во всех остальных странах.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разница небольшая, и на то есть одна весомая причина. Как считают авторы портала Wccftech, Samsung не решается на больший разгон по причине риска возникновения излишнего нагрева и без того достаточно горячего мобильного процессора (при возросшей производительности, его энергоэффективность ухудшилась на 11% по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 2). Надо сказать, что пока это лишь слухи, а значит вероятность этого события явно не стопроцентная. Радует, что до начала презентации ждать осталось совсем недолго, она состоится уже через 9 дней - 17 января.