Просочившиеся в сеть рендеры будущего флагмана раскрывают подробности его дизайна, который несколько изменился по сравнению с прошлогодней моделью.

Флагманская серия игровых смартфонов компании Asus вскоре пополнится новой моделью ROG Phone 8 Pro, запуск которой намечен на 8 января 2024 года. До недавнего момента был известен лишь дизайн задней панели, а также некоторые ключевые детали будущего смартфона.

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Почему до недавнего? Все просто. Как часто бывает в последнее время, без сливов никуда. Просочившиеся рендеры высокого качества демонстрируют все подробности дизайна грядущего флагмана.

Asus ROG Phone 8 Pro будет иметь квадратный дизайн с очень тонкими рамками, а также правое расположение основных кнопок. Слева можно видеть дополнительный порт USB-C. Фронтальная камера заняла место на передней панели (что вполне ожидаемо).

Основной модуль камеры состоит из трех объективов, вспышки и надписи, подтверждающей возможность записи видео в разрешении 8K ultra HD. Логотип ROG будет иметь несколько иную подсветку, отличающуюся от базовой модели.

На нижнем торце устройства расположился порт USB-C, нетипичный для современных смартфонов разъем для наушников 3,5 мм, а также лоток для SIM-карты.

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Что касается начинки будущего флагмана, то с ней все в порядке. Подтверждено, что смартфон будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также иметь пыле- и влагозащиту по стандарту IP68. Таким образом, можно смело утверждать, что данный смартфон выйдет достойным приемником Asus ROG Phone 7 Pro.