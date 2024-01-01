Согласно прогнозам организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), в нынешнем году объем мирового рынка полупроводников увеличится до 588,36 миллиарда долларов.

Согласно прогнозам организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), в 2024-м году ожидается существенный рост мирового рынка полупроводников, а конкретно на 13,1%, что равняется 588,36 миллиарда долларов. Таким образом прошлогодний спад наконец-то будет остановлен.

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Почему же это возможно? Все просто. ИИ стремительно развивается, а вместе с ним увеличивается и потребность в соответствующих микросхемах. Немалую лепту в возобновление спроса привнес запуск ныне крайне популярного генеративного искусственного интеллекта, известного как ChatGPT. При осуществлении прогноза, рынок чипов побьет рекорд 2022 года (574,08 миллиарда долларов). По предварительным оценкам, прошлогодний объем рынка микросхем характеризовался почти десяти процентным падением (до 520,13 миллиардов долларов) из-за снижения спроса.

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Кроме WSTS, рост дохода также прогнозировали: Intel Corporation, Samsung Electronics Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. При этом максимальный рост будет наблюдаться в Северной и Южной Америке – 22,3%. Основной рынок производства персональных и карманных компьютеров (азиатско-тихоокеанский регион) вырастет на 12,0%. В Японии прогнозируется совсем незначительный рост - 4,4%: всему виной малые показатели объема продаж продукции в стране.