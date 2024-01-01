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В США намерены создать ПВО нового типа
Новые системы противовоздушной обороны в качестве поражающего фактора будут использовать микроволновое излучение, мгновенно достигающее воздушные цели.

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В Соединенных Штатах Америки намерены создать новую систему ПВО, направленную на уничтожение БПЛА. Ее особенность заключается в применении в качестве поражающего фактора микроволнового излучения. Данными системами займется военно-промышленная компания Raytheon, уже получившая соответствующие заказы от армии США на сумму 31,3 миллиона долларов США. До 2026 года, она сконструирует по меньшей мере две высокомощные антенные системы микроволнового диапазона. Их основное применение — энергетическое оружие направленного действия.

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Важность беспилотных летательных аппаратов в нынешнее время сложно переоценить, поскольку даже компактные по размеру БПЛА (не имеющие каких-либо ограничений к продаже) при желании реально переделать в систему наведения артиллерийского огня или точной доставки гранат. Что уж говорить о полноценных боевых БПЛА, которые несут большую угрозу в умелых руках. Вот и выходит, что одна из сильнейших военных держав намерена принять соответствующие методы противодействия этой угрозе.

Большим плюсом подобных систем (собственно, как и лазерных) является фактически безграничный запас боеприпасов, ограниченный исключительно подачей определенного количества энергии. Также в отличие от стандартных снарядов или ракет, стоимость одного такого выстрела составляет всего 1 доллар. Наконец стоит сказать о невероятно высокой скорости лучей (равной скорости света), которые мгновенно достигают и уничтожают воздушную цель.

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На протяжении последующих двух лет будет осуществляться разработка, а также дальнейшее тестирование данных систем и возможно, к концу текущего десятилетия, они станут полноценной частью вооружения армии США.

#сша #бпла #армия сша
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