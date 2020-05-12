Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Отсутствие ключевой информации о дате выхода PlayStation 5, ее стоимости и некоторых других аспектах консоли стали серьезным поводом для обсуждений и догадок. В настоящее время никаких ответов от Sony по этому поводу не поступало, однако в Сети уже стали обсуждать новую дату релиза, намеченную на октябрь. На это есть несколько причин, о которых расскажем ниже.

реклама

Ранее в Сети появлялись слухи о том, что онлайн-мероприятие в честь выхода консоли нового поколения состоится уже в следующем месяце, однако никаких подтверждений тому выявлено не было. Тем не менее, уже сейчас эта новость обретает все больше доверия пользователей, и связано это с недавно опубликованным списком вакансий от Sony.

реклама

Оригинал сообщения был написан на японской бирже труда и, очевидно, таком же языке. Но сначала пользователь с ником Nibel ( @Nibellion ) в Twitter опубликовал переведённый пост, а затем эту информацию стали тиражировать уже во всех СМИ. Исходя из полученных данных, Sony уже делает заказы на аппаратное обеспечение, поставляемое вместе с консолью. Также была и упомянута предполагаемая дата релиза – октябрь 2020 года.

реклама

Разумеется, на данный момент информация не является подтвержденной, а значит относитесь к ней с долей скепсиса. Тем не менее, опираясь на выше указанную дату, у компании есть свыше четырех месяцев на доведение консоли в предпродажное состояние. О стоимости и других немаловажных аспектах PlayStation 5, к сожалению, никакой информации нет.