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В этом году китайская компания Meizu щедрая на новинки, а потому кроме флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro были представлены различные аксессуары, дополняющие устройство. Ранее мы рассказывали о доступных беспроводных наушниках с шумоподавлением Meizu HD60, а сейчас пришла очередь обсудить новый Power Bank бренда – Meizu Supercharged.

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Портативный аккумулятор получил не только легкий и привлекательный вешний вид, но и весьма внушительные характеристики. Разумеется, емкостью в 10 000 mAh сегодня никого не удивить, но по-настоящему удивляет другое – скорость зарядки. Мощность проводной зарядки с одного задействованного USB Type-C порта может составлять до 22,5 Ватт. Этот показатель выносит Meizu Supercharged на первое место среди всех конкурентов в данной ценовой категории.

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К слову о цене, 169 юаней (примерно $23 или 1 690 рублей) – именно в столько официально оценивается новинка от Meizu. Отметим, стандартный порт USB A используется как для входа, так и выхода. Таким образом, через один разъем можно заряжать как сам Power Bank, так и любые устройства от него. Однако быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт будет доступна, вероятнее всего, только через разъем USB Type-C. Также присутствует и небольшой дисплей, отображающий состояние о заряде аккумулятора в процентах и выходную мощность в Ваттах.

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К сожалению, в рамках онлайн-конференции Meizu не поделилась сроками выхода устройства на рынок, хотя мы уверены – произойдет это в ближайшие дни.