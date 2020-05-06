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Совсем недавно китайская компания Xiaomi официально представила новую версию фирменной оболочки – MIUI 12. Прошивка получила обновленный дизайн многих элементов интерфейса, множество мелких, но очень важных изменений и множество исправлений. Уже сегодня разработчики из Xiaomi объявили массовый набор тестеров для международной версии MIUI 12.

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Как мы отмечали ранее, выход обновлений будет производиться в три стадии: от флагманских до самых бюджетных устройств компании. Неудивительно, что среди тестируемых устройств «глобальной» версии выделены флагманские и пред флагманские смартфоны. Однако Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Youth среди них не оказалось.

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Прежде всего, в программе тестирования принимают участие на данный момент смартфоны. На момент написания материала список является подтвержденным, однако позже, очевидно, он будет постепенно расширяться.

Все желающие опробовать первые версии MIUI 12 Global могут перейти по данной ссылке и оставить заявку на участие в тестировании. Прием осуществляется до 18 мая включительно. Отметим, для совсем нетерпеливых команда Xiaomi.EU подготовила одну из закрытых сборок китайской MIUI 12. Сборка получила множество языков, в том числе и русский, а также рабочие Сервисы Google.

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Помните, любые из доступных в настоящее время сборки MIUI 12 являются нестабильными, все манипуляции по установке этих прошивок вы делаете на свой страх и риск.

MIUI 12 обзавелась обновленными анимациями и системой жестов, утилитами для улучшения конфиденциальности, новые «живые» обои, и многое другое. Релиз китайских версий более чем для 30-ти смартфонов Xiaomi намечен на третий и четвертый квартал текущего года.