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Xiaomi объявила набор тестеров для MIUI 12 Global

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Совсем недавно китайская компания Xiaomi официально представила новую версию фирменной оболочки – MIUI 12. Прошивка получила обновленный дизайн многих элементов интерфейса, множество мелких, но очень важных изменений и множество исправлений. Уже сегодня разработчики из Xiaomi объявили массовый набор тестеров для международной версии MIUI 12.

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Как мы отмечали ранее, выход обновлений будет производиться в три стадии: от флагманских до самых бюджетных устройств компании. Неудивительно, что среди тестируемых устройств «глобальной» версии выделены флагманские и пред флагманские смартфоны. Однако Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Youth среди них не оказалось.

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Прежде всего, в программе тестирования принимают участие на данный момент смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro. На момент написания материала список является подтвержденным, однако позже, очевидно, он будет постепенно расширяться.

Все желающие опробовать первые версии MIUI 12 Global могут перейти по данной ссылке и оставить заявку на участие в тестировании. Прием осуществляется до 18 мая включительно. Отметим, для совсем нетерпеливых команда Xiaomi.EU подготовила одну из закрытых сборок китайской MIUI 12. Сборка получила множество языков, в том числе и русский, а также рабочие Сервисы Google. 

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Помните, любые из доступных в настоящее время сборки MIUI 12 являются нестабильными, все манипуляции по установке этих прошивок вы делаете на свой страх и риск.

MIUI 12 обзавелась обновленными анимациями и системой жестов, утилитами для улучшения конфиденциальности, новые «живые» обои, и многое другое. Релиз китайских версий более чем для 30-ти смартфонов Xiaomi намечен на третий и четвертый квартал текущего года.

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