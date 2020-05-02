Google Pixel 4a появился в GeekBench: выход уже совсем скоро
В последнее время появляется все больше и больше информации касательно нового доступного смартфона от Google, а именно Pixel 4a. Ранее в Сети уже появлялся предположительный дизайн и стоимость устройства, а сегодня стали известны и подтвержденные технические характеристики новинки.
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Благодаря информации в базах синтетических тестов GeekBench v4, стали известны его результаты производительности и некоторые спецификации устройства. В частности, была подтверждена информация о том, что смартфон получит OC Android 10 «из коробки», 6 ГБ оперативной памяти и предфлагманский чип Qualcomm Snapdragon 730 с максимальной частотой ядер до 1,8 Ггц. Как и ожидалось, смартфон не будет поддерживать 5G.
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Первичный тест показал следующие результаты. В одноядерном и многоядерном режимах Pixel 4a набрал 2529 баллов и 6366 баллов соответственно. К сожалению, никакой более подробной информации от GeekBench получить пока не удается.
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По предварительной информации, устройство получит 5,81 дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 (FullHD+). Фронтальная камера расположится в виде круглого отверстия в левом верхнем углу. Емкость батареи ожидается 3080 mAh с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
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По предварительной информации, устройство получит 5,81 дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 (FullHD+). Фронтальная камера расположится в виде круглого отверстия в левом верхнем углу. Емкость батареи ожидается 3080 mAh с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
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Несмотря на OLED-матрицу, сканер отпечатков пальцев расположится традиционно для устройств Pixel на задней панели. Также смартфон получит 3,5 мм аудио разъем и USB Type-C. Старт продаж намечен на 22 мая, цена новинки, вероятно, начнется от $399 (около 30 000 рублей).
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