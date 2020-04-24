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Realme представила новый среднебюджетный смартфон с поддержкой 5G – Realme X50m. Новинка получила множество крутых флагманских фишек: 120 Гц дисплей, двойную фронтальную камеру, чип Snapdragon 765G, быструю зарядку на 30 Вт и 48 Мп основную квадро-камеру. А также достаточно привлекательный дизайн и весьма доступную стоимость.

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Модель оснащена 6,57 дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2400х1080 (FullHD+) и соотношением сторон 20:9. Частота обновления составила 120 герц. «Под капотом» располагается Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5-го поколения. Оперативная память LPDDR4X объемом 6-8 ГБ, постоянная UFS 2.1 пока-что только на 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 4200 mAh, поддерживается быстрая зарядка Dart Charting мощностью 30 Ватт.

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Для любителей селфи компания оснастила гаджет двумя фронтальными сенсорами, встроенными в углу дисплея. Основной модуль сверх широкоугольный на 16 Мп и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. На задней же стороне устройства расположилась квадро-камера, включающая в себя основной 48 Мп сенсор, сверх широкоугольный объектив на 8 Мп и 119 градусным углом обзора, макро объектив на 2 Мп и черно-белый объектив также на 2 Мп. Фронтальная камера поддерживает запись видео в 1080р со скоростью 30 кадров в секунду, тогда как основная камера – в 4К и 30 кадров/с или 1080р и 60 кадров/с.

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В смартфоне отсутствуют 3,5 аудио разъем и слот расширения памяти, однако вместо этого новинка может похвастаться стерео динамиками с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby panoramic sound. Кроме того, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS и NFC. Габариты смартфона составили 163,8 x 75,8 x 8,9 мм, а вес – 202 грамма.

Базовая версия Realme X50m на 6 + 128 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно обойдется всего в $282 или 21 000 рублей по курсу на момент написания материала. Также есть версия смартфона на 8 ГБ оперативной и теми же 128 ГБ постоянной памяти, она оценена в $324 или 24 200 рублей. Старт продаж в Китае намечен на 29 апреля.