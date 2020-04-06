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Samsung Galaxy A51 является преемником одного из самых продаваемых смартфонов в мире. Безусловно, компания делает огромные ставки и на обновленную версию в лице А51. По этой причине Samsung работает над доработанной версией смартфона с увеличенным объемом памяти и поддержкой сетей пятого поколения.

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Galaxy A51 с поддержкой 5G был сертифицирован Wi-Fi Alliance, а значит модель будет анонсирована официально уже в ближайшее время. Модель смартфона значится как SM-A516N. По предварительным данным, устройство поддерживает Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac. Из коробки смартфон будет работать под управлением фирменной оболочки OneUI 2.1 на базе Android 10.

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Согласно базам синтетических тестов GeekBench, улучшенная версия Galaxy A51 получила фирменный SoC Exynos 980 с интегрированным модемом 5G. Кроме того, версия получит минимум 6 ГБ оперативной памяти, вместо 4 ГБ в актуальном на данный момент Galaxy A51. О других изменениях устройства пока ничего неизвестно.

Вероятно, дисплей, остальные технические аспекты и дизайн устройства останутся полностью неизменными. Выпуск смартфона должен состояться уже в ближайшее время, однако появление такой версии на территории стран СНГ остается под вопросом из-за отсутствия сетей пятого поколения. Цена новинки, очевидно, окажется несколько выше представленных на рынке моделей.