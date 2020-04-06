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Генеральный директор компании Apple Тим Кук опубликовал ролик в своем Twitter-аккаунте, где поделился подробностями о помощи компании в усилии защиты против COVID-19. На данный момент компания произвела уже более 20 миллионов защитных масок и не собирается останавливаться. Наоборот, в приоритете у Apple только увеличивать их производство. Таким образом компания помогает бороться с нашумевшей вирусной инфекцией COVID-19.

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По словам Тима Кука, компания поставляет маски по всему миру в сотрудничестве с правительствами различных стран. Большая часть поставок приходится на страны и отдельные регионы с дефицитом защитных приспособлений.

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Вторая часть видео сообщает нам о положительных отзывах владельцев данных масок. Отдельного упоминания заслуживают упаковки – даже в случае с масками Apple на них не стала экономить. Хотя, стоит уточнить, в данном случае это необходимая мера ввиду сохранения стерильности при транспортировках. Сами маски весьма удобны и могут плотно подгоняться из-за регулировки лицевой части.



