Apple произвела 20 миллионов защитных масок и не собирается останавливаться
Генеральный директор компании Apple Тим Кук опубликовал ролик в своем Twitter-аккаунте, где поделился подробностями о помощи компании в усилии защиты против COVID-19. На данный момент компания произвела уже более 20 миллионов защитных масок и не собирается останавливаться. Наоборот, в приоритете у Apple только увеличивать их производство. Таким образом компания помогает бороться с нашумевшей вирусной инфекцией COVID-19.
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По словам Тима Кука, компания поставляет маски по всему миру в сотрудничестве с правительствами различных стран. Большая часть поставок приходится на страны и отдельные регионы с дефицитом защитных приспособлений.
рекламаВторая часть видео сообщает нам о положительных отзывах владельцев данных масок. Отдельного упоминания заслуживают упаковки – даже в случае с масками Apple на них не стала экономить. Хотя, стоит уточнить, в данном случае это необходимая мера ввиду сохранения стерильности при транспортировках. Сами маски весьма удобны и могут плотно подгоняться из-за регулировки лицевой части.
Данные маски в срочном порядке поставляются медицинским работникам США
рекламаApple обладает одними из самых больших цепочек поставок товаров по всему миру, используемых для продаж iPhone, iPad и других устройств. Такими же путями, в данном случае, поставляются и маски. По количеству и скорости отгрузки, в настоящее время, мало кто может посоревноваться с этой компанией.
Закончил выступления Тим с просьбой оставаться гражданам дома и соблюдать все меры, принятые различными странами на время карантина.
рекламаРанее компания запустила собственное приложение для iOS и iPad OS, а также веб-сайт для отслеживания актуальных данных о вирусе COVID-19. В настоящее время, функционируют они только в Соединенных Штатах. Кроме того, приложение помогает узнать симптомы коронавируса и осведомляет пользователей важной информацией рассылкой.
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