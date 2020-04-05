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Kirin 820 5G, анонсированный на прошлой неделе, является новейшим чипом среднего класса с поддержкой сетей пятого поколения. Чипсет оказался одним из самых мощных, производимых компанией Huawei. Более того, Kirin 820 оказался значительно удачнее конкурента от Qualcomm в лице Snapdragon 765G.

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Сравнение CPU

Kirin 820 построен на 7-нм техпроцессе. Самое производительное ядро, Cortex-A76, работает на частоте до 2,36 Ггц. Еще три таких же ядра работают на частоте до 2,22 Ггц. Остальные, энергоэффективные ядра имеют частоты до 1,84 Ггц.

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В случае сопроцессор построен так же на 7-нм с главным ядром Kryo 475 на базе Cortex-A76 на частоте до 2,4 Ггц. Еще одно ядро Kryo 475 работает на частоте 2,2 Ггц. Остальные шесть ядер Kryo 475, построенных на базе бюджетных Cortex-A55 имеют частоты до 1,8 Ггц.

Глядя на ядра несложно понять, что SoC от HiSilicon значительно мощнее своего оппонента, поскольку оснащен четырьмя производительными ядрами, против всего двух у Snapdragon 765G. Ниже приведены результаты синтетических тестов, где эти слова наглядно подтверждаются.

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Слева – Kirin 820, справа – Snapdragon 765G Сравнение GPU В качестве графического процессора в Kirin 820 выступил 6-ядерный Mali-G57. Ее конкурентом выступила Adreno 620, установленная в Snapdragon 765G. Согласно тестам AnTuTu benchmark, Mali-G57 оказался более производительным чипом, поскольку он набрал 116 516 очков, в то время как Adreno 620 смог набрать лишь 92536 очков. реклама В то же время, не стоит воспринимать данные результаты как неопровержимое доказательство того, что Kirin 820 значительно лучше своего конкурента. Мы не знаем, как обстоят дела с нагревом и тротлингом у этих чипов, так как тесты проводились «на холодную» и всего по одному разу. реклама

Результаты тестов процессоров в Antutu, расположенные выше, также убеждают нас в преимуществе чипа от HiSilicon. Напомним, оба процессора расположены в одном ценовом диапазоне и будут использоваться в смартфонах среднего ценового сегмента. Основным достоинством данных чипов является поддержка сотовых сетей пятого поколения, хотя в странах СНГ данный аспект, по сути, является бесполезным. SoC от HiSilicon имеет преимущество в виде Bluetooth 5.1, так как в чипе от Qualcomm используется Bluetooth 5.0. В то же время, Snapdragon 765G поддерживает стандарт NavIC – Kirin этим похвастаться, к сожалению, не может. Заключение Kirin 820 5G, безусловно, является одним из самых удачных процессоров, которые когда-либо производила компания HiSilicon для смартфонов Huawei&Honor. С уверенностью можно сказать, что этот чип не имеет аналогов в своем сегменте на данный момент. Как мы видим, сегодняшний Snapdragon 765G, являющийся лучшим чипом в линейке, не способен конкурировать в производительности. Компания Qualcomm славится своим умением довольно быстро и часто выпускать новые модели мобильных процессоров. Вероятно, во второй половине этого года мы увидим новый чип для данного сегмента, который должен будет превзойти Kirin 820.



