Geekbench и AnTuTu: Kirin 820 5G значительно превзошел в производительности Snapdragon 765G
Kirin 820 5G, анонсированный на прошлой неделе, является новейшим чипом среднего класса с поддержкой сетей пятого поколения. Чипсет оказался одним из самых мощных, производимых компанией Huawei. Более того, Kirin 820 оказался значительно удачнее конкурента от Qualcomm в лице Snapdragon 765G.
реклама
Сравнение CPU
Kirin 820 построен на 7-нм техпроцессе. Самое производительное ядро, Cortex-A76, работает на частоте до 2,36 Ггц. Еще три таких же ядра работают на частоте до 2,22 Ггц. Остальные, энергоэффективные ядра имеют частоты до 1,84 Ггц.
рекламаВ случае со Snapdragon 765G процессор построен так же на 7-нм с главным ядром Kryo 475 на базе Cortex-A76 на частоте до 2,4 Ггц. Еще одно ядро Kryo 475 работает на частоте 2,2 Ггц. Остальные шесть ядер Kryo 475, построенных на базе бюджетных Cortex-A55 имеют частоты до 1,8 Ггц.
Глядя на ядра несложно понять, что SoC от HiSilicon значительно мощнее своего оппонента, поскольку оснащен четырьмя производительными ядрами, против всего двух у Snapdragon 765G. Ниже приведены результаты синтетических тестов, где эти слова наглядно подтверждаются.
реклама
Сравнение GPU
В качестве графического процессора в Kirin 820 выступил 6-ядерный Mali-G57. Ее конкурентом выступила Adreno 620, установленная в Snapdragon 765G. Согласно тестам AnTuTu benchmark, Mali-G57 оказался более производительным чипом, поскольку он набрал 116 516 очков, в то время как Adreno 620 смог набрать лишь 92536 очков.
реклама
В то же время, не стоит воспринимать данные результаты как неопровержимое доказательство того, что Kirin 820 значительно лучше своего конкурента. Мы не знаем, как обстоят дела с нагревом и тротлингом у этих чипов, так как тесты проводились «на холодную» и всего по одному разу.
реклама
Результаты тестов процессоров в Antutu, расположенные выше, также убеждают нас в преимуществе чипа от HiSilicon.
Напомним, оба процессора расположены в одном ценовом диапазоне и будут использоваться в смартфонах среднего ценового сегмента. Основным достоинством данных чипов является поддержка сотовых сетей пятого поколения, хотя в странах СНГ данный аспект, по сути, является бесполезным.
SoC от HiSilicon имеет преимущество в виде Bluetooth 5.1, так как в чипе от Qualcomm используется Bluetooth 5.0. В то же время, Snapdragon 765G поддерживает стандарт NavIC – Kirin этим похвастаться, к сожалению, не может.
Заключение
Kirin 820 5G, безусловно, является одним из самых удачных процессоров, которые когда-либо производила компания HiSilicon для смартфонов Huawei&Honor. С уверенностью можно сказать, что этот чип не имеет аналогов в своем сегменте на данный момент. Как мы видим, сегодняшний Snapdragon 765G, являющийся лучшим чипом в линейке, не способен конкурировать в производительности.
Компания Qualcomm славится своим умением довольно быстро и часто выпускать новые модели мобильных процессоров. Вероятно, во второй половине этого года мы увидим новый чип для данного сегмента, который должен будет превзойти Kirin 820.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила