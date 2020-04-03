Согласно последним данным, новый доступный iPhone, пришедшей на смену легендарному iPhone SE, будет называться именно iPhone 9. Однако кроме названия также стали известны цвета устройства, его варианты памяти и минимальная стоимость.

Пользовательский рендер iPhone 9

iPhone 9 может выйти уже 15 апреля

Недавно появилась информация о том, что выход нового доступного iPhone был запланирован на 3 апреля, однако из-за событий, связанных с COVID-19 планы компании пришлось перенести. На момент написания материала, 3 апреля, никакой официальной информации до сих пор не поступило. Согласно другой версии, iPhone 9 может выйти 15 апреля. По слухам, производство нового смартфона от Apple началось в начале марта.

Цветовые исполнения iPhone 9:

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Белый

Черный

Product RED (красный)

По данным 9to5Mac, предстоящий iPhone 9 будет доступен в нескольких цветах:

Все эти цвета были доступны и для моделей iPhone 8 и 8 Plus. Очевидно, как и в случае с iPhone SE, устройство получит дополнительный, эксклюзивный цвет. Какой именно – пока неясно, однако на сайте Apple, а именно на странице, посвященной первоапрельской шутке, было показано устройство синего цвета.

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