Появилась новая информация об iPhone 9: цвета, память и дата запуска
Согласно последним данным, новый доступный iPhone, пришедшей на смену легендарному iPhone SE, будет называться именно iPhone 9. Однако кроме названия также стали известны цвета устройства, его варианты памяти и минимальная стоимость.
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iPhone 9 может выйти уже 15 апреля
Недавно появилась информация о том, что выход нового доступного iPhone был запланирован на 3 апреля, однако из-за событий, связанных с COVID-19 планы компании пришлось перенести. На момент написания материала, 3 апреля, никакой официальной информации до сих пор не поступило. Согласно другой версии, iPhone 9 может выйти 15 апреля. По слухам, производство нового смартфона от Apple началось в начале марта.
Цветовые исполнения iPhone 9:
рекламаПо данным 9to5Mac, предстоящий iPhone 9 будет доступен в нескольких цветах:
- Белый
- Черный
- Product RED (красный)
Все эти цвета были доступны и для моделей iPhone 8 и 8 Plus. Очевидно, как и в случае с iPhone SE, устройство получит дополнительный, эксклюзивный цвет. Какой именно – пока неясно, однако на сайте Apple, а именно на странице, посвященной первоапрельской шутке, было показано устройство синего цвета.
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Варианты постоянной памяти iPhone 9:
По последним данным, новинка получит три конфигурации постоянной памяти:
- 64 ГБ
- 128 ГБ
- 256 ГБ
рекламаНапомним, iPhone 8 и 8 Pro также продавался в аналогичных версиях, хотя на сегодняшний день приобрести iPhone 8 на 256 ГБ уже вряд ли получится – Apple прекратила их производство еще прошлой осенью.
На всякий случай напомним остальные известные технические характеристики. Самый доступный iPhone этого года будет построен на базе всеми известного iPhone 8 и 8 Plus, получив флагманскую «начинку». Как неоднократно говорилось в Сети, устройство получит самый последний флагманский чип Apple A13 Bionic. В то же время, практически все остальные аспекты останутся неизмененными. Это значит, что дисплей устройства останется 4,7 дюймовым с разрешением FullHD и устаревшим по меркам 2020 года соотношением сторон 16:9. Для идентификации пользователя будет использоваться проверенный временем Touch ID, встроенный в кнопку Home.
Стартовая цена iPhone 9
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Никакой официальной информации касательно стоимости до сих пор нет. Ранее стало известно, что iPhone 9 будет продаваться по минимальной цене от 399$ (30 990 рублей, по курсу на момент написания материала) для версии на 64 ГБ. Такая стоимость является крайне доступной для iPhone с флагманским «железом». В то же время, на официальной странице iPhone 9, которая появилась на сайте Apple 1 апреля, указана минимальная стоимость в 2999 юаней или 422 доллара.
Apple планирует создать самый доступный iPhone по двум причинам. Прежде всего, компания не хочет потерять большую часть аудитории, которая до сих пор владеет устаревшими iPhone 6 или SE и не может позволить себе новый смартфон по цене свыше 1000 долларов. Также компания хочет снизить ценовой порог вхождения в свою экосистему, чтобы огромная часть людей получила возможность опробовать все прелести фирменных сервисов Apple по более приятной стоимости.
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