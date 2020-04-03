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Redmi Band представлены официально: OLED дисплей, 4 цвета и USB-зарядка за 14$

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Став независимым брендом, Redmi начинает разрабатывать множество различных устройств от бытовых приборов до ноутбуков. Сегодня компания представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band. Устройство получило цветной OLED-дисплей, 4 цветовых оформления, удобную USB-зарядку и многое другое всего за 14$.

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Фитнес-браслет стал первым устройством от бренда Redmi, вышедший в качестве более доступной альтернативы продукту от Xiaomi, а именно нашумевшему Mi Band 4. Браслет получил цветной OLED-дисплей размером 1,08 дюйма, хотя разрешение пока неизвестно. Дизайн новинки очень сильно напоминает как Honor Band, так и недавно вышедшие Realme Band.

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Redmi Band получил весьма удобную USB-зарядку, выходную прямо из корпуса устройства. По заявлениям производителя, новинка работает до 14 суток от одного заряда батареи. Из коробки предусмотрены 5 различных режимов тренировок и имеет оптический датчик сердечного ритма. Также поддерживается мониторинг сна. Как и в случае с конкурентами в данном ценовом диапазоне, большинство настроек и функций активируются только через фирменное приложение в смартфоне.

Redmi Band является фитнес-браслетом начального уровня. Устройство не имеет какой-либо операционной системы и, следовательно, поддержки бесконтактной оплаты. Более того, браслет от Redmi даже в китайской версии не получит модуль NFC, в то время как в Mi Band 4 он предусмотрен. Трекер от Redmi будет доступен в четырех цветах: ярко-красном, болотном, черном и темно-синем по цене 99 юаней в Китае (14 долларов или 1090 рублей).

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