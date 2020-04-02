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В прошлом году компания Qualcomm анонсировала SoC Snapdragon 855 Plus, который являлся более доработанной версией уже существующего Snapdragon 855. В этом году компания планирует поступить также, выпустив в скором времени Snapdragon 865 Plus. Его спецификации уже появились в Сети.

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В базе данных синтетического теста Geeknbench был замечен еще не вышедший Samsung Galaxy Note 20 Plus. Как и прежде, для американского и китайского рынков устройства будут поставляться на базе процессора от Qualcomm, и в данном случае он отличается от существующего сегодня Snapdragon 865.

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Согласно информации Макса Вайнбаха ( @MaxWinebach ) в Twitter, SoC Snapdragon 865 Plus получит компоновку ядер 1+3+4. Если быть точным, самое производительное ядро будет работать на частоте 3,1 Ггц, еще три ядра на частоте 2,4 Ггц и оставшиеся четыре на частоте 1,8 Ггц.

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Как мы видим, изменений по сравнению со Snapdragon 865 на первый взгляд совсем немного. Основное отличие новинки, на данный момент, кроется в увеличенной частоте основного, самого производительного ядра. Остальные же ядра останутся на прежней частоте.

Предположительно, Qualcomm Snapdragon 865 Plus будет анонсирован во второй половине текущего года. Первыми производителями смартфонов, которые получат улучшенную версию системы на кристалле станут Samsung, Xiaomi, Nubia, ASUS, OnePlus, Vivo, iQOO, Realme и OPPO.