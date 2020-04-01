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В рамках конференции Huawei&Honor 31 марта, топ-менеджер дочерней компании Huawei ответил на разные вопросы, касающиеся новых продуктов и планов на текущий год. Одной из самых интересных тем интервью стал новый чипсет компании – Kirin 820 5G. По словам президента Honor, Qualcomm ничего не сможет предложить данному SoC, ведь она является идеально сбалансированной по цене и производительности.

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Новый Kirin 820 базируется на архитектуре уже известного флагманского Kirin 990. Его техпроцесс аналогичен – 7 нм. Также заявлена поддержка сетей 5-го поколения.

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Данный чип действительно впечатляет, ведь использоваться он будет в средне бюджетных смартфонах с ценовым диапазоном 280-350 долларов или 22 000-27 500 рублей по курсу на момент написания материала. Таким образом, Huawei&Honor заполнит разрыв на рынке между смартфонами среднего и флагманского сегмента.

Джордж Чжао (George Zhao), президент компании Huawei, сделал заявление в сторону главного конкурента в производстве SoC – Qualcomm. По его мнению, Snapdragon 865 5G, безусловно, более производительное решение. Однако главный фактор «успеха» в настоящее время – это ценообразование, и тут чип от Qualcomm заметно проигрывает.

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На данный момент у Qualcomm нет прямого конкурента чипу от HiSilicon. Флагманский Snapdragon 865 является очень дорогостоящим решением и не может быть установлен в смартфоны стоимостью до 30 000 рублей. В то же время, 700-я серия от Qualcomm, аналогичная по стоимости Kirin 820 5G, также является не конкурентно-способной из-за более низкой производительности.