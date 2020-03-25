Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Массовые карантины в разных странах по всему миру привели к огромным доходам на телевидении, различных медийных площадках и, конечно же, в игровой индустрии. Данные события не обошли стороной и рынок мобильных игр. В честь этого Sensor Tower представили подборку десяти самых кассовых игр, доступных в App Store и Google Play.

реклама

Согласно отчету Sensor Tower, проекты PUBG Mobile и Peace Elite принесли разработчикам свыше 191 миллиона долларов. Отметим, это почти в пять раз больше прошлогодних показателей, полученных за аналогичный период. Большая часть выручки – 71% пришлись на китайский рынок, на американский – 7,3%.

Второе место заняла игра King of Glory. Данный проект пополнил карманы разработчиков на 121 миллион долларов. Из полученных средств 92,6% пришлись так же на китайский рынок. Третье место ушло проекту под названием Monster Strike. На четвертом и пятом местах расположились AFK Arena и DBZ Dokkan Battle соответственно.

реклама

Оставшуюся часть списка вы можете видеть на первом изображении. Примечательно, что один из самых рекламируемых проектов в лице Gardenscapes занял лишь восьмое место, а нашумевший в момент выхода Pokemon Go и вовсе на десятом, закрывая данный топ.



