Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлен список 10 самых кассовых мобильных игр начала 2020 года

для раздела Блоги
+
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Массовые карантины в разных странах по всему миру привели к огромным доходам на телевидении, различных медийных площадках и, конечно же, в игровой индустрии. Данные события не обошли стороной и рынок мобильных игр. В честь этого Sensor Tower представили подборку десяти самых кассовых игр, доступных в App Store и Google Play.

реклама

Согласно отчету Sensor Tower, проекты PUBG Mobile и Peace Elite принесли разработчикам свыше 191 миллиона долларов. Отметим, это почти в пять раз больше прошлогодних показателей, полученных за аналогичный период. Большая часть выручки – 71% пришлись на китайский рынок, на американский – 7,3%.

Второе место заняла игра King of Glory. Данный проект пополнил карманы разработчиков на 121 миллион долларов. Из полученных средств 92,6% пришлись так же на китайский рынок. Третье место ушло проекту под названием Monster Strike. На четвертом и пятом местах расположились AFK Arena и DBZ Dokkan Battle соответственно.

реклама


Оставшуюся часть списка вы можете видеть на первом изображении. Примечательно, что один из самых рекламируемых проектов в лице Gardenscapes занял лишь восьмое место, а нашумевший в момент выхода Pokemon Go и вовсе на десятом, закрывая данный топ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

top games pubg mobile app store candy crush saga google play honor of kings
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
89
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 89
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
77
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
43
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
27
Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить
30
В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
14
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
54
«Гвинт» добрался до устройств под управлением Android
6
Хорошая видеокарта не обязательна — DOOM Eternal запустили и вовсе без неё при 60 fps
15
Qualcomm начнёт обновлять драйверы GPU в мобильных процессорах Snapdragon
7
Первые сведения о технических характеристиках процессоров Intel Core 11-го поколения – новая архитектура, PCIe 4.0 и продвинутая графика
28
Xiaomi представила 98-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max
+
Xiaomi прекращает работу над MIUI 11
2
Оставайтесь дома – большая распродажа серии The Witcher в Steam со скидками до 85%
3
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
45
Критики в восторге от Half-Life Alyx
21
Видеокарта AMD Big Navi на архитектуре RDNA2 будет производительнее, чем то, что показали в игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X
Новый пакет текстур для Fallout 4 делает реалистичным весь постапокалиптический ландшафт
2
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
26
Лучшие антивирусы на Windows 10 для работы из дома в январе и феврале
7
Ubisoft присоединяется к бесплатным раздачам игр
9

Популярные статьи

Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
113
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
71
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
43
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
26
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
89
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
40
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
49
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
19
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
4

Сейчас обсуждают

Евгений Кондрин
21:23
Скажем так, 30 кадров достаточно для оооочень интересной игры)
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
corsi
21:23
Такого рода инфо-поводы - не очень хорошая тенденция. Чем лучше продукт - тем о нем меньше информации до анонса, чем хуже - тем больше всяких слухов и "ложной" информации.
Исходный код для AMD Big Navi и Arden был частично размещён на Github — хакер оценил данные в 100 миллионов долларов
wwr222
21:23
Это к тому,что многие не могут работать удаленно.Но ты не о том подумал...
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
Евгений Кондрин
21:22
Бред какой-то... Кто выберет 4К между 60fps и 4К?)
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
Владимир
21:17
Интересно какие даст "плюшки" публикация кода обычным людям. api напишут круче чем всякие Direct3D и Vulkan Radeon ProRender для видях.
Исходный код для AMD Big Navi и Arden был частично размещён на Github — хакер оценил данные в 100 миллионов долларов
ledsscp7
21:15
Злота давно пора в газовую камеру отправить, за кликбейтные заголовки с пустым содержанием. И вы, одниминистрация это поддерживаете, пусть гано, но хоть чтото.
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
ledsscp7
21:12
Зилот- фейкомет)))) Может быть, есть вероятность. Это што? Заголовок статьи на Оверклокерс.ру?
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
Антон Головченко
21:11
Я бы сам взял красных, но мне нужны cuda ядра для работы.
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
Alexander Sychev
21:10
Десктоп не всегда есть куда поставить, например, в студии
Самый быстрый ноутбук готовится к продаже – NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и Intel Core i9-10880H
SATelit
21:07
Автор, ты пишеш про два разных телефона, а в шапке - Xiaomi Redmi Note 3 , смартфон может и смог но автор не смог в Redmi Note 3 Pro
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем