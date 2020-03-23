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Как известно, G серия от LG является линейкой флагманских смартфонов. Однако скоро это может измениться. По новым данным, компания LG обновила линейку своих смартфонов и уже в этом месяце представит LG G9 ThinQ на базе средне-бюджетного процессора Snapdragon 765G.

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Компания решила полностью пересмотреть линейки своих смартфонов. Выпуск флагманского устройства от LG, по всей вероятности, в этом году не состоится. По словам представителей компании, смартфон на базе флагманского SoC Qualcomm Snapdragon 865 будет стоить свыше 1000$, что сделает его не конкурентным по отношению к другим брендам.

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Ожидается, что LG G9 ThinQ будет представлен уже на этой неделе. По рендерам , просочившимся в сеть в январе, устройство получит AMOLED-матрицу с каплевидным вырезом, сканер отпечатков пальцев, очевидно, также будет расположен в дисплее. Кроме того, смартфон обзаведется основной камерой с четырьмя сенсорами, 3,5 мм аудио разъем и отдельную физическую кнопку вызова Google Ассистента.

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Официальная стоимость LG G9 ThinQ на данный момент неизвестна. По предварительным данным, цена на смартфон будет начинаться от 599 € или 51 300 рублей. Весьма странное устройство за такие деньги, а как считаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях.