Ежедневно на видео хостинге YouTube создаются сотни фальшивых трансляций Илона Маска

Аналитики информационной безопасности критикуют YouTube за то, что он не борется с бандой киберпреступников, запускающие поддельные трансляции с изображением Илона Маска для обмана зрителей. Преступники покупают или взламывают учетные записи видеохостинга и используют стримы для продвижения фиктивных раздач криптовалюты.

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BBC News обнаружила, что только за май месяц, сотни тысяч людей смотрели десятки таких стримов в течение недели. 7 июня, Илон Маск заявил, что видеохостинг не занимается борьбой с мошенниками, хотя YouTube сообщает, что удаляет каналы, на которые поступают жалобы пользователей. В течение многих месяцев продолжительные стримы обманом заставляли тысячи людей отправлять криптовалюту преступникам, обещая, что они получат приз от создателя компании Tesla.

История транзакций некоторых кошельков показывают, что мошенники заработали 243 000 долларов (13.550.000 рублей) всего за неделю:

23 перевода Bitcoin на общую сумму 7,68923261 монет, что составляет 234 000 долларов США.

на общую сумму 7,68923261 монет, что составляет 234 000 долларов США. 18 переводов Ethereum на общую сумму 5 016 монет, равным 9000 долларов.

Аналитики Whale Alert говорят, что кошельки мошенников, которые они отслеживают, показывают прибыль: 98 миллионов долларов в 2021 году и 30 миллионов долларов в этом году



Каждые несколько дней хакеры меняют названия и изображения десятков каналов на YouTube, чтобы они выглядели как официальные каналы Tesla, фирмы производителя электромобилей, исполнительным директором которого является сам Илон Маск.

Хакеры меняют название и профиль каналов YouTube на Tesla, чтобы они выглядели законными. YouTube заявил, что удалил один из каналов, о которых его предупредили BBC News, добавив: «У нас есть строгие правила сообщества, запрещающие мошенничество, включая выдачу себя за другое лицо и взлом». В 2021 году, один человек, надеясь удвоить свои деньги, отправил мошенникам биткойны на сумму 400 000 долларов, увидев поддельную рекламу в Твиттере.

В этом году, по словам основателя Whale Alert Фрэнка ван Верта, мошенники добились меньшего успеха, но по-прежнему зарабатывают миллионы и настроены на повышение своего результата, если цена биткойна вырастет. «Цифры снижаются по сравнению с 2021 годом, но жертв по-прежнему много, поскольку они развивают свою тактику», — сказал г-н Ван Верт. Так же он добавил, что мошенников можно остановить, если криптовалютные биржи заблокируют их кошельки, чтобы они не могли обналичивать украденные монеты. Подавляющее большинство поддельных прямых трансляций показывают июльскую панель финансовой фирмы ARK Invest с Маском, а затем с исполнительным директором Twitter Джеком Дорси. Пресс-секретарь сообщил BBC News, что ARK «знает о взломанных сторонних каналах YouTube, которые мошенническим образом выдавали себя за ARK». «Эти аккаунты являются имитаторами и никоим образом не связаны с ARK Invest. Так же она заявила, что «ARK Invest никогда не будет использовать YouTube или другие социальные сети для получения денег, включая криптовалюту».

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