Кооперативные бои, AMD FSR и многое другое. Что именно показали разработчики?

9 июня разработчики провели очередной подкаст TarkovTV LIVE. В самом начале стрима, глава BSG, Никита Буянов, сообщил о скором выходе нового патча вместе с глобальным вайпом, а так же попросил набраться терпения, так как у команды достаточное количество работы, такой как настройка, тестирование и много прочих вещей.

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Основные изменения.

Далее была показана возможность создавать в будущем режим CO-OP (кооператив). К сожалению, на стриме или на видео, этого не показали. Но, забегая наперёд, Никита сообщил следующее, что владельцы Edge of Darkness (пак за 4999 рублей) - смогут создавать сессию с количеством в 11 человек! Данное ограничение вызвано тем, что разработчикам придётся тратиться на дополнительные сервера. Также, предполагается (возможно) что будет небольшой инструментарий для создателя сессии, корректировки / изменения в режиме CO-OP.

Так же представили новую линейку суточных миссий для фракции «Диких»! Эти задачи будет выдавать только определенный торговец известный под псевдонимом Скупщик. Задачи будут схожи с теми, что выдаются основному персонажу ЧВК, единственным отличием является обязанность выходить в рейд только за игрового «Дикого» / челобота.

Никита показал, как выглядит дорога к Маяку. В самом Маяке предполагается будет находится полноценный персонаж Торговец - Смотритель. Внимание: Возле входа к самому Маяку будут заложены мины, на стриме было показано что с полным здоровьем, вы можете погибнуть.

Еще одно дополнение которое ожидает нас, это подарок для владельцев видеокарт от AMD технология - «AMD FSR» - которая должна увеличить количество кадров в секунду на 10-15 процентов. Это что то на подобии технологии - «NVIDIA DLSS».





Новое оружие и снаряжение

Из нового оружия была показана анонсированная G36 с несколько её вариантами.

Далее Никита Буянов представил уже готовый дробовик Benelli M3 Super 90. А также HK G36 и (C - короткий вариант) - на данной платформе штурмовой винтовки есть мульти-штатные прицелы. Оптический на нижней и коллиматорный сверху.

Так же представили аудитории новую штурмовую винтовку в игре - RD-704 (РД-704) - под патрон 7.62х39 мм. Также был замечен на автомате новый 30-ти зарядный магазин под патрон 7.62х39 мм - Ultimag.

На стриме были представлены как новые магазины под 7.62х39мм - Ultimag - (сигнальный пистолет) - СП-81 с различными сигнальными патронами (красный, зеленый, желтый или белый будут доступны в игре) и однозарядная сигнальная ракетница (тоже с различными цветовыми сигналами). Как сообщил Никита на стриме, что данные сигнальные средства помогут вызвать и сбросить - Airdrop (груз с припасами которые сбрасывают из самолёта Ил-76МД). По поводу припасов они такие же будут, как и сейчас в игре, полный рандом.

Во время стрима показали 6-ти зарядный гранатомёт MGL M32 Milkor - Никита сделал не большую ремарку, что данный гранатомёт не будет продаваться на Барахолке, не будет продаваться и у торговцев, его только можно подобрать у одного из Боссов «Отступников», если вы его естественно сможете убить.

Также, Никита представил следующую винтовку AXMC, которая внимание, стреляет калибром - .338! Самая мощная болтовочка будет в игре!

Ещё нам представили МР-18. Данное оружие стреляет под калибр - 7.62х54мм. Но данное оружие, тяжело назвать играбельным. Так оно является однозарядным, и имеет долгую анимацию перезарядки.

Так же стоит отметить, что разработчики в очередной раз показали наплевательское отношение к своим игрокам. На протяжение всего стрима, происходили ошибки и некачественные материалы для демонстрации. Так же стоит обратить внимание на то, что из-за русофобских действий стриминговой площадки Twitch, разработчикам пришлось заменить привычные дропсы на специальные промокоды, которые нужно было вводить в личном кабинете на официальном сайте. Но даже с такой задачей команда BSG не смогла справиться, сразу после объявления о выдаче кодов, сайт стал не доступен из за высокой нагрузки. Этого можно было избежать, если бы разработчики занимались сетевой инфраструктурой.

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