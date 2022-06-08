Быки готовятся к атаке на биткоин

7 июня в 03:00 часов ночи по Москве, без какого либо предупреждения, курс главной криптовалюты обвалился до 29200 долларов, но уже ближе к вечеру, курс вернулся на прежний уровень поддержки в 31500 долларов. Такие американские горки на крипторынке, вынуждают слабых игроков, с маленьким депозитом, продавать свои сбережения биткоинов, что бы сохранить часть финансов, а в то же время, крупные игроки, закупают криптовалюты по такой низкой цене, что в ближайшем будущем, им то поможет удвоить или даже утроить свои изначальные вложения.

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Русскоязычный крипто-аналитик Crypto FrontMan, на своём youtube канале, уже долгое время делиться со своими мыслями, что курс биткоина может опуститься в диапазон от 22000-25000 долларов США. А при самом плохом стечении обстоятельств, можно рассчитывать на падение вплоть до 19000 долларов. Но не всё так грустно и печально как может показаться на первый взгляд. Все мы знаем, что после каждого падения, биткоин начинает расти с новой силой, покоряя более высокие уровни цен. Примерные сроки начала "бычьего" рынка, это январь или февраль 2023 года.

Еще одно свидетельство того, что биткоин будет расти с увеличенной силой, можно взглянув на крипто кошельки, как это сделал отечественный крипто-блогер под ником БИТКОИН Адепт, в одном из своих видео, он показал закономерность покупки биткоинов на огромные суммы, которые происходили за 5-6 месяцев до глобального роста или же тогда, когда биткоин находился или подходил к своей минимальной цене.

Хотя на данный момент, есть определенный процент населения земли, которые считают криптовалюты финансовыми пирамидами и пытаются убедить других людей во всемирном заговоре, глупо отрицать что будущее стоит именно за децентрализованной валютой таких как Bitcoin, XMR и многих других. А так же за системой блокчейн, которая приходят в нашу повседневную жизнь с каждым днём всё больше и больше.

На момент написания статьи, 1 монета Bitcoin торгуется по цене в 31200 долларов США, что составляет 2 миллиона рублей.

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