ARENA - одно из будущих DLC для Escape from Tarkov, но ждать её не стоит. Разберемся почему.

3 июня, студия Battlestate Games, разработчики Escape from Tarkov, показали трейлер отдельного игрового проекта Arena. Данное самостоятельное обновление, будет являть собой особые PvP и PvE игровые режимы, разблокировка оружия и снаряжения, рейтинги, а также уникальные возможности для обладателей основной игры. Как сообщают разработчики, для обладателей издания Edge of Darkness (набор предзаказа игры за 5000 рублей), Arena будет доступна бесплатно как DLC. Для обладателей всех остальных изданий EFT Arena будет платной. По информации от разработчиков, старт ЗБТ Арены, планируется осенью 2022 года.

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В трейлере нам показали новую локацию, озвучивание NPC, а так же анимацию персонажей. Внимательные игроки, уже заметили, что локация очень напоминает карту "Терминал" из игры Warface. А сама задумка, очень похожа на арену из вселенной игр и книг "S.T.A.L.K.E.R."





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Но на месте игроков, я бы не стал верить словам разработчиков, ведь они дают очень много обещаний, но не торопятся их выполнять. Для простого примера, можем вспомнить выпуск новой карты под названием "Улицы Таркова", тизер которой состоялся 13 июня 2020 года, и на протяжении всего этого времени, мы не получили какой либо точной информации о дате выхода. А так же, стоит принять во внимание то, что по информации от разработчиков, они занимаются обновление и дополнением локации "Маяк", первая итерация который вышла с патчем 0.12.12 от 12 декабря 2021 вместе с глобальным вайпом. Суммируя данную информацию, можно предположить, что студия работает одновременно над тремя локациями, что конечно не может не повлиять на качество и сроки разработки. Так же не стоит забывать, о исключительном нежелании исправлять проблемы с регистрацией попаданий и читерами, о которых я писал в этой статье. Вместо именно важных вещей, разработчики занимаются созданием скучных ивентов, цель которых, затягивание игрового процесса и наступления нового патча, который должен принести нам вторую итерацию локации "Маяк" и новый вайп. Так же хочу заметить, что даже такую простую вещь, как премьера трейлера, разработчики не смогли провести без ошибок и задержек. 1 июня, на официальных площадках, появилась информация, что премьера загадочного анонса под названием "Death in the Air" состоится 3 июня в 23:00 на официальном youtube-канале. За 5 минут до начала, время изменили на 23:45, что заставило многих зрителей переносить свои планы и дела, и ждать начала ролика. Разработчики не объяснили причину задержки, а так же не извинились перед зрителями за свои ошибки.