Автомобиль продолжает движение на скорости около 2 миль в час вместо полной остановки

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Компания выпустила облачное обновление ПО, отключающую функцию «скользящей остановки» бета-версии самостоятельного управления (FSDB).

Основатель компании, Илон Маск, написал в Twitter, что с безопасностью проблем нет, а машины просто замедлялись, вместо полной остановки.

Знаки полной остановки, которые распространены в Северной Америке, требуют, чтобы водитель полностью остановился перед продолжением движения. По мнению Национальной Администрации безопасности дорожных движений (NHTSA): «Если не остановиться перед знаком «стоп», то это может привести к увеличению риска аварии».

В отзывах производителей электромобилей указывается, что при соответствии с определенными условиями, функция «остановка на ходу» предназначена для того, чтобы машина могла проходить перекрестки на минимальной скорости.

В такие условия входят:

Включенная функция в настройках FSDB.

Автомобиль должен передвигаться со скоростью не более 5,6 миль в час.

рядом с перекрестком не должно быть других участников движения, включая пешеходов и велосипедистов.

включено ограничение скорости в 30 миль в час

Tesla в январе пообщалась с ННТСА для обсуждения функции полной остановки и вскоре приняла решение о добровольном отзыве автомобилей.

Tesla составила список автомобилей для отзыва, который включает в себя некоторые модели моделей "S" и "X" 2016–2022 гг., модели 3 2017–2022 гг. и модели "Y" 2020–2022 гг.

Tesla сообщает, что не знает ни об авариях , ни о травмах, ни о смертельных случаях в связи с этими функциями. В Твиттере Маск написал: «Проблем с безопасностью нет. Машина просто замедлилась до 2 миль в час и продолжала движение, если понимала, что перекресток без машин и пешеходов».

Это сообщение последовало после информации об отзыве в США 475 тысяч автомобилей Tesla по причине потенциальных проблем с камерами и багажником.

В августе Национальный исследовательский автомобильный институт начал официальное расследование «самоуправляемых» систем Tesla, после 11 аварий Tesla в 2018 году, в которых участвовали автомобили скорой помощи.

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