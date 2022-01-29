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Сетевые преступники "заработали" 14 млрд долларов в криптовалюте в 2021 году по информации Chainalysis
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Компания Chainalysis в отчёте сообщила, что полиция может нанести «огромный удар», нацелившись на ключевые службы, используемые преступниками для отмывания криптовалюты.

Ранее компания подсчитала, что в 2021 году преступники получили рекордные 14 миллиардов долларов в криптовалюте. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило BBC,  что правоохранительные органы оперативно борются с данной проблемой. 

Chainalysis заявляет, что отслеживает криптовалютные кошельки, контролируемые преступниками, такими как злоумышленники-вымогатели, операторы вредоносных программ, мошенники, торговцы людьми, операторы даркнета и террористические группы. Отслеживая потоки криптовалюты с адресов, связанных с преступной деятельностью, Chainalysis смогла оценить «отмытую» сумму. Так же в нём говорится, что большая часть криптовалюты отмывается через ограниченное количество сервисов — например, через определенные биржи, которые предпочитают преступники, — и их закрытие может иметь большие последствия.



В большинстве случаев для отмывания денег используются обычные деньги

 

 

Согласно отчету Европола, также опубликованному в среду, преступные сети, специализирующиеся на крупномасштабном отмывании денег, «приняли криптовалюты и предлагают свои услуги другим преступникам». Правоохранительные органы реагируют на действия преступных группировок, и количество изъятий криптовалюты увеличивается. Также вносятся законодательные изменения, чтобы помочь в реагировании на криптовалюты, используемые в незаконных финансовых операциях.


Низкие транзакционные издержки

По данным Chainalysis, общий объем отмытых средств не достиг пятилетнего пика в 10,9 млрд долларов в 2019 году. Тем не менее, Европол заявил, что тенденция нарастает: «Использование криптовалют в схемах отмывания денег увеличивается, и многие преступные сети полагались на криптовалюты в качестве платежного средства во время пандемии Covid-19». Цифры Chainalysis охватывают только такие преступления, как атаки программ-вымогателей, когда преступникам платят в криптовалюте.

Деньги от офлайн-преступлений, такие как наличные деньги от незаконного оборота наркотиков, конвертированные в криптовалюту для отмывания, не включены, говорится в отчете. В нем приводится пример преступной группы, которая поставляла наркотики по всей северной Англии и распространяла их среди уличных торговцев, которые затем продавали их за наличные. Курьер собирал наличные у дилеров и доставлял их брокеру, который организовывал их конвертацию в биткоины, а затем отправлял на адрес, указанный преступной группировкой, взяв комиссию в размере 4%. В отчете утверждается, что это мало по сравнению с более традиционными формами отмывания денег, «предполагая, что отмывание денег на основе биткоинов может стать все более привлекательным для традиционных преступников».

Изменение тактики

Chainalysis также смогла наблюдать за изменением поведения преступников. В отчете предполагается, что протоколы так называемого «децентрализованного финансирования» (DeFi) стали более важными для преступников, пытающихся скрыть наличные деньги: в 2021 году они получают 17% средств, отправленных из нелегальных кошельков, по сравнению с 2% в прошлом году.

По словам Chainalysis, многие из этих протоколов DeFi позволяют быстро переключаться между различными криптовалютами, что привлекательно для отмывания. Например, компания отметила, что они широко использовались хакерами из Северной Кореи, которые в прошлом году совершили взлом криптовалюты на сумму более 400 миллионов долларов.

Отвечая на отчет, Пол Раду, директор Проекта по освещению организованной преступности и коррупции, сказал, что преступники «всегда первыми внедряли технологии, и десять лет назад они использовали криптовалюту». Он добавил: «С тех пор их изощренность росла, но, к сожалению, правоохранительные органы и другие следователи (в том числе журналисты), которые следят за деньгами, все еще играют в догонялки».

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