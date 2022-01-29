Apple выпустила обновленное руководство по безопасности на фоне опасений по поводу устройств AirTag





Apple AirTags - "Идеальный инструмент для преследования" реклама В понедельник руководство подразделения Apple по личной безопасности пользователя, выпустила рекомендации о том, как люди могут обезопасить себя и свои данные. AirTags - это маленький брелок в форме пуговицы, который можно прикрепить к ключам или кошельку, предназначенный для поиска потерянных вещей с помощью сети « Find My» от Apple.

Однако, BBC и другие СМИ ранее обнаружили доказательства того, что воздушные метки использовались не по назначению, а именно для отслеживания людей. это маленький брелок в форме пуговицы, который можно прикрепить к ключам или кошельку, предназначенный для поиска потерянных вещей с помощью сети «» от Apple.Однако,и другие СМИ ранее обнаружили доказательства того, что воздушные метки использовались не по назначению, а именно для отслеживания людей.





Новое руководство подразделения Apple по личной безопасности пользователей предлагает поддержку людям, которые "обеспокоены или сталкиваются со злоупотреблениями, преследованиями с использованием технологий".

В руководстве предлагаются пошаговые инструкции: как пользователи могут защитить себя.





В данном разделе объясняют пользователям, что нужно делать в случае нежелательного уведомления, которое появляется на экране iPhone. В нем также рассказывается, что делать, если вы услышите или обнаружите чужую метку AirTag. Руководство показывает пользователям Android, как они могут загрузить приложение, которое поможет предупредить пользователей о мошеннических метках AirTags.

На прошлой неделе BBC сообщила, что несколько женщин были уведомлены о том, что AirTags отслеживает их без их ведома.





Эмбер Норсуорти получила телефонное уведомление о том, что неизвестный аксессуар отслеживает ее.





Ева Гальперин, директор по кибербезопасности Фонда Electronic Frontier, сказала BBC: "Если вы создаете предмет, который полезен для отслеживания украденных предметов, то вы также создали идеальный инструмент для преследования". В ответ на это Apple сообщила, что создала несколько мер предосторожности для защиты людей, но со временем будет изучать дальнейшие способы защиты своих аксессуаров. Когда Apple запустила AirTag в апреле 2021 года, она ясно дала понять, что предназначены «для отслеживания предметов, а не людей».

Есть и другие продукты для отслеживания, аналогичные AirTags, такие, как Tile, которые не имеют защиты от отслеживания людей, хотя Tile сообщил BBC, что они работают над обновлением.

Инструкция также показывает пользователям, как продукты Apple можно использовать для защиты конфиденциальности и безопасности, в том числе:

Как удалить чей-либо доступ к данным о местоположении, ранее предоставленным им

Как автоматически сообщить другу, что вы благополучно вернулись домой

Как включить экстренный режим SOS

Представитель Apple сообщил BBC: «Мы очень серьезно относимся к безопасности клиентов и заботимся о конфиденциальности и безопасности AirTag».

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