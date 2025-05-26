Встреча в Мадриде проходит на фоне блокады Израилем гуманитарной помощи, которая усугубляет надвигающийся голод на фоне бомбардировок Газы.

Встреча Мадридской группы: Испания выступает за приостановку соглашения между ЕС и Израилем из-за войны в Газе. 25 мая 2025 г.

В Мадриде на встрече представителей 20 стран и международных организаций министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал мировое сообщество рассмотреть введение санкций против Израиля, чтобы остановить военную операцию в Газе. По его словам, ежедневный рост числа жертв и масштабов голода требует решительных мер и немедленного снятия блокады гуманитарной помощи.

В последние месяцы даже ближайшие союзники Израиля в ЕС усиливают давление, осуждая разрушительные последствия почти трёхмесячной блокады — нехватку еды, воды, топлива и лекарств. Несмотря на обещания премьер-министра Нетаньяху допустить ограниченную помощь, ООН и гуманитарные организации называют эти поставки «каплей в море» — за последние дни в Газу прошло лишь около 100 грузовиков, тогда как требуется 500-600 ежедневно.

Встреча в Мадриде стала подготовкой к крупной конференции ООН по двухгосударственному решению, которая пройдёт 17 июня в Нью-Йорке. Альбарес подчеркнул: «Мы должны создать импульс для признания Палестины независимым государством и добиться прекращения войны». Палестинский премьер-министр Мохаммад Мустафа выразил надежду, что международное давление поможет остановить «голод и геноцид», а глава МИД Египта Бадр Абдель Атти отметил отсутствие политической воли у Израиля к миру.

Германия также призвала к немедленному перемирию, назвав гуманитарную ситуацию в Газе «невыносимой». Участники встречи уверены: только совместными усилиями можно добиться прекращения боевых действий и продвижения к политическому урегулированию.