Тысячи людей отмечают пятую годовщину убийства афроамериканца, опасаясь за своё будущее.

Брат Джорджа Флойда, Филонис Флойд, выступает на поминальной службе в годовщину смерти Флойда в воскресенье, 25 мая 2025 года, в Хьюстоне. (AP Photo/Эшли Лэндис)

Правозащитники и участники движения за реформу полиции вместе с тысячами граждан собрались в воскресенье, чтобы отметить пятую годовщину гибели Джорджа Флойда и выразить протест против действий администрации Дональда Трампа, которые, по их словам, отбросили прогресс в борьбе за равенство на десятилетия назад.

На церемонии у могилы Флойда в Хьюстоне пастор Эл Шарптон заявил, что 46-летний Флойд стал символом всех, кто «оказался беззащитен перед теми, кто решил, что может поставить колено на наши шеи». Он провел параллель между убийством Флойда и расправой над 14-летним Эмметом Тиллом в 1955 году в Миссисипи, которого похитили и жестоко убили после обвинения в оскорблении белой женщины.

«То, чем был Эммет Тилл для своего времени, Джордж Флойд стал для нашей эпохи», — подчеркнул Шарптон.

Основные мероприятия прошли на площади Джорджа Флойда в Миннеаполисе — перекрестке, где офицер Дерек Шовен прижал шею Флойда коленом к асфальту на 9,5 минут, игнорируя его крики «Я не могу дышать». К полудню воскресенья к мемориалу у магазина Cupp Foods, где произошла трагедия, выстроилась очередь из желающих возложить цветы.

Напротив на территории бывшей заправки активисты организовали зону питания, которая с 2020 года стала местом сбора протестующих. Посреди улицы на шесте установили муляж свиной головы в полицейской фуражке — символ осуждения жестокости правоохранителей.

Программа мероприятий стартовала в пятницу концертами, уличным фестивалем и ярмаркой здоровья, а завершилась в воскресенье молитвой, выступлением госпел-коллективов и свечным шествием.

«Мы знаем, что перемены требуют времени, — заявила Мишель Гросс, глава организации "Объединенные сообщества против полицейского произвола". — Но прогресс, о котором говорят власти, не ощущается на улицах».

Активисты надеялись, что массовые протесты после гибели Флойда 25 мая 2020 года приведут к национальной реформе полиции и продвижению расовой справедливости.

При администрации Джо Байдена Министерство юстиции активно добивалось контроля над департаментами, обвиняемыми в системных нарушениях. Однако накануне годовщины администрация Трампа аннулировала соглашения с властями Миннеаполиса и Луисвилля о реформе полиции, принятые после убийств Флойда и Бреонны Тейлор.

Кроме того, Трамп объявил о прекращении программ по поддержке разнообразия, равенства и инклюзивности в госучреждениях, используя федеральное финансирование для давления на регионы. Штаты с республиканским управлением также усилили борьбу с такими инициативами.

В Хьюстоне Шарптон резко раскритиковал отмену соглашений: «Это словно Министерство юстиции и президент плюнули на могилу Джорджа Флойда. Сделать такое заявление в годовщину, зная, что семья вновь переживает боль, — верх цинизма». Однако он выразил уверенность: «Трамп был у власти, когда погиб Флойд, и бездействовал. Тогда мы добились изменений сами. Сделаем это снова».

Детриус Смит из Далласа, посетившая мемориал с дочерьми и внуками, поделилась с родными историей о глобальной солидарности после трагедии 2020 года.

«Важно видеть, как люди чтут память Джорджа Флойда, — сказала она. — Мы должны объединиться, чтобы равные права стали реальностью, и подобное больше не повторялось».

Мероприятия стали напоминанием: несмотря на политические препятствия, борьба за справедливость продолжается.