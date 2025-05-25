Такие инвесторы, как Microsoft, Маск и JPMorgan вкладывают средства в скалы, чтобы улавливать и хранить выбросы углерода.

Основатели Alt Carbon, братья Шрей и Спарш Агарвал, проводят измерения для проекта по удалению углерода на чайной плантации в Дарджилинге, на севере Индии. © Alt Carbon

Технологические корпорации, банки и судоходные компании активно инвестируют в метод удаления углекислого газа, основанный на ускорении естественного взаимодействия горных пород с атмосферой. Речь идет о технологии «усиленного выветривания», которая привлекает таких гигантов, как Microsoft, Илон Маск и JPMorgan.

Суть метода — распыление измельченных силикатных пород на сельхозугодиях или океанском дне для увеличения площади контакта породы с CO₂. Это ускоряет химическую реакцию, связывающую углерод. Технология набирает популярность как относительно дешевый способ достижения «нулевых выбросов».

Средняя цена квоты (кредита)

Кто в игре?

Microsoft зарезервировал 12 тыс. тонн углеродных квот у стартапа Terradot (Сан-Франциско), который добывает базальт в Бразилии и доставляет его на фермы. Компания также вложила $54 млн в проект.

Фонд Илона Маска XPrize выделил $55 млн двум компаниям: Undo (Лондон) и Mati Carbon (при поддержке JPMorgan), тестирующим метод на рисовых полях.

Abu Dhabi National Oil Company финансирует стартап 44.01, который закачивает растворенный CO₂ в породы эмирата Фуджейра.

Что касается эффективности, то первые испытания показали: 1 га земли с распыленной породой поглощает до 4 тонн CO₂. Однако процесс занимает годы — ионы углерода медленно проникают в почву, а на превращение в карбонат кальция уходят тысячелетия.

«Мы создаем кораллы из облаков», — говорит Спарш Агарвал, сооснователь стартапа Alt Carbon, который рассыпает базальт на чайных плантациях Дарджилинга.

Компания уже продает квоты по $270 за тонну и сотрудничает с коалициями NextGen (Mitsubishi, UBS) и Frontier (Stripe, Alphabet, Meta), обязавшимися купить удаления CO₂ на $1 млрд к 2030 году.

Тем не менее, точные измерения требуют трудоемкого сбора проб почвы. «Ученые буквально ползают на коленях по полям», — отмечает Саймон Мэнли из Sylvera.

Стоимость варьируется от $75 до $500 за тонну, что дороже, чем методы прямого захвата CO₂ из воздуха.

По данным Массачусетского технологического института, технология требует меньше земли, чем биоэнергетика с захватом углерода. Однако все методы удаления CO₂ пока уступают по эффективности простому сокращению выбросов.

Рынок остается нишевым: на «усиленное выветривание» приходится лишь 7% ($53 млн) инвестиций в постоянное удаление углерода.

Но, как говорит Нан Рансохофф, основатель Frontier, природа уже поглощает 1 гигатонну CO₂ в год через контакт пород с дождем. «Мы просто ускоряем этот процесс. Вопрос не в том, работает ли это, а в том, когда это произойдет».

Пока же судоходные компании вроде NYK и Mitsui скупают углеродные квоты, чтобы компенсировать выбросы топлива — в 2023 году каждое судно в ЕС отвечало за 10 тыс. тонн CO₂. В гонке за климат даже камни становятся союзниками.