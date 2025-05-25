Малайзия в новом межгосударственном объединении: уникальные горизонты сотрудничества и развития

Башни Петронас (Куала-Лумпур, Малайзия) и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился планами страны по стимулированию экономики и укреплению регионального сотрудничества в эксклюзивном интервью с телеведущей и директором департамента международного сотрудничества TV BRICS Дарьей Иванковой.

В 2025 году Малайзия получила статус партнёра БРИКС, что открывает для страны и объединения новые возможности. Премьер-министр Анвар Ибрагим отмечает: Малайзия — торговая держава, и тесное взаимодействие с БРИКС поможет укрепить экономику и защитить интересы региона. Сейчас приоритеты страны — цифровая трансформация, развитие ИИ, центров обработки данных и полупроводников, а также переход к экологичной энергетике совместно с соседями по АСЕАН.

Особое внимание уделяется продовольственной безопасности — сотрудничество с Россией, Китаем и Бразилией делает Малайзию устойчивее. В цифровой сфере страна реализует Национальную стратегию по полупроводникам, привлекая крупнейших инвесторов мира: Google, Microsoft, NVIDIA и Infineon.

В финансовом секторе Малайзия поддерживает инициативы по использованию национальных валют в торговле и созданию «буфера» от мировых кризисов. Свободные торговые соглашения с ОАЭ, ЕС и Великобританией способствуют росту экспорта и развитию сотрудничества с БРИКС.

В 2025 году Малайзия также возглавляет АСЕАН, делая ставку на экономику, устойчивое развитие и защиту окружающей среды. В стране сохраняется более половины девственных лесов, а энергетическая стратегия региона — переход на возобновляемые источники энергии. Важную роль в развитии играют культурные инициативы и поддержка женщин, что, по мнению Ибрагима, способствует справедливому и устойчивому будущему.