Ранее представители стран объединения обсудили национальные меры и подходы к развитию устойчивого и инклюзивного туризма

В Москве на заседании рабочей группы по развитию туризма стран БРИКС Россия выступила с инициативой создать этногастрономическую ассоциацию этого объединения, сообщает TV BRICS. По словам Никиты Кондратьева, директора департамента сотрудничества Минэкономразвития РФ, такой шаг поможет укрепить связи между государствами-участниками и бизнесом.

Расширение состава БРИКС не только увеличивает географию, но и обогащает культурное разнообразие, что становится важным конкурентным преимуществом для продвижения туристического потенциала блока. Кондратьев отметил, что гастрономический туризм сейчас развивается особенно быстро: по оценкам экспертов, к 2025 году объем этого рынка может превысить триллион долларов.

Он также подчеркнул, что рост отрасли связан с увеличением туристических расходов, популярностью тематических поездок и интересом к экологически чистому и устойчивому питанию. Ранее представители стран БРИКС обсуждали национальные меры и подходы к развитию устойчивого и инклюзивного туризма.