Россия лидирует по поставкам продовольствия в арабскую республику, опередив Болгарию, Индонезию и Бразилию.

Национальное управление по безопасности пищевых продуктов сообщает о крупнейших экспортерах импорта продовольствия в Египет. Фото: iStock

За последнюю неделю Национальное управление по безопасности пищевых продуктов Египта (NFSA) приняло 2 255 уведомлений о ввозе продуктов от 1 100 компаний-импортеров, общий объем которых составил 340 тысяч тонн. В поставках преобладали пшеница, растительные масла, бобы и соя, сообщает Sada El-Balad в партнерстве с TV BRICS.

Согласно данным NFSA, Россия стала главным поставщиком продовольствия в Египет, опередив Болгарию, Индонезию и Бразилию. Из полученных уведомлений 1 178 партий получили временное разрешение на ввоз, а 205 — ускоренное оформление, что позволяет быстро доставлять низкорисковые грузы.

Контроль за импортными лицензиями был значительно усилен: 357 партий от 119 компаний задержаны для проверки, что стало самой масштабной мерой по обеспечению безопасности продуктов. Основной поток товаров прошёл через порт Александрии (812 уведомлений), аэропорт Каира (450) и порт Айн-Сохна (320).