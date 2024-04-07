Samsung Electronics заявила, что планирует сообщить об огромном росте операционной прибыли в первом квартале, что дает надежду на сильное восстановление после мрачного 2023 года.

Мужчина проходит мимо логотипа Samsung в здании компании Seocho в Сеуле, Южная Корея.

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Чон Ён Дже/AFP/Getty Images

По оценкам южнокорейского технологического гиганта, его операционная прибыль увеличилась до 6,6 трлн корейских вон ($4,9 млрд) в январе-марте с 0,64 трлн вон, о которых сообщалось годом ранее, согласно прогнозу прибыли, опубликованному в пятницу. Прогноз выше консенсус-оценок в 5,4 трлн вон от FactSet. Ожидается, что продажи вырастут более чем на 11% до 71 триллиона вон, добавил крупнейший в мире производитель чипов памяти. Никаких дополнительных подробностей она не предоставила. Ожидается, что компания опубликует свои подробные результаты в конце этого месяца.

Оптимистичный прогноз появился после того, как Samsung сообщила о снижении прибыли четыре квартала подряд, поскольку спрос на потребительские устройства и чипы, на которых они работают, оставался вялым в прошлом году. Но компания оптимистично настроена в отношении этого года и заявила в январе, что ожидает возрождения спроса на мобильные устройства, особенно с выпуском новых продуктов, таких как смартфоны с искусственным интеллектом. Компания также ожидает, что ее бизнес по производству чипов восстановится в этом году, «несмотря на различные потенциальные препятствия, включая политику процентных ставок и геополитические проблемы», говорится в сообщении.