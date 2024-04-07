Израильская армия заявила, что выводит большую часть своих войск из Хан-Юниса, хотя «значительные силы» продолжат действовать в остальной части Газы.

Израильские военные подтверждают вывод войск из южной части сектора Газа, но сообщают, что одна бригада остается на месте [Файл: Israel Army/AFP]

Израильские военные заявили, что они вывели свои наземные войска из южной части сектора Газа, включая Хан-Юнис, на фоне противоречивых сообщений о масштабах и продолжительности размежевания.

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«Сегодня, в воскресенье, 7 апреля, 98-я дивизия коммандос ЦАХАЛа завершила свою миссию в Хан-Юнисе. Дивизия покинула сектор Газа, чтобы восстановить силы и подготовиться к будущим операциям", - говорится в заявлении армии в воскресенье.

"Значительные силы во главе со 162-й дивизией и бригадой "Нахаль" продолжают действовать в секторе Газа и сохранят свободу действий ЦАХАЛа и его способность проводить точные операции, основанные на разведданных", - говорится в сообщении.

Военные подтвердили агентству Reuters сообщение об отступлении, но добавили, что одна бригада осталась, не вдаваясь в подробности. Израильская бригада, как правило, состоит из нескольких тысяч солдат. Пока неясно, отсрочит ли вывод войск вторжение в город Рафах на юге Газы, которое, по словам израильских лидеров, необходимо для уничтожения ХАМАСа. Между тем, Имран Хан из «Аль-Джазиры» заявил, что заявление Израиля о выводе войск может быть «новой стратегией»







