Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил новый завод по производству полупроводников, для которого его правительство пообещало выделить более 7 миллиардов долларов для обеспечения стабильных поставок чипов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в субботу посетил новый завод по производству полупроводников, для которого его правительство пообещало выделить более 1 триллиона иен (7 миллиардов долларов) для обеспечения стабильных поставок чипов.

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«Я верю, что этот проект окажет положительное влияние на всю Японию. Он имеет ключевое значение не только для полупроводниковой промышленности, но и для широкого спектра предприятий, таких как электромобили и электроника», — сказал он во время экскурсии по предприятию.

Новый завод на юго-западном острове Кюсю, контрольный пакет акций которого принадлежит Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., является первым заводом тайваньского полупроводникового гиганта в Японии. Кисида также выразил сочувствие Тайваню после землетрясения, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек. Японские компании, такие как Sony, Denso и Toyota, инвестируют в дочернюю компанию TSMC, которая открыла завод в феврале, хотя тайваньский гигант сохранил 86,5% акций Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Company. Проект подчеркивает надежды Японии восстановить свое присутствие в индустрии компьютерных чипов.

Четыре десятилетия назад Япония доминировала в производстве чипов, а Toshiba и NEC контролировали половину мирового производства. Этот показатель снизился до менее чем 10% на фоне конкуренции со стороны южнокорейских, американских и европейских производителей, а также TSMC. Япония недавно выделила около 5 триллионов иен (33 миллиарда долларов) на возрождение своей индустрии чипов, стремясь стать менее зависимой от импорта после дефицита эпохи пандемии, который в течение нескольких месяцев влиял на автомобильное производство и другие отрасли.