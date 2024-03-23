Ракета стартовала через два дня после того, как ее запуск был прерван в последнюю минуту

МОСКВА -- Российская ракета «Союз» с тремя астронавтами на борту Международной космической станции стартовала в субботу, через два дня после того, как ее запуск был прерван в последнюю минуту. Космический корабль с астронавтом НАСА Трейси Дайсоном, россиянином Олегом Новицким и белорусской Мариной Василевской стартовал с арендованного Россией космодрома Байконур в Казахстане. Запуск был запланирован на четверг, но был остановлен автоматической системой безопасности примерно за 20 секунд до запланированного старта. Глава Российского космического агентства Юрий Борисов заявил, что прерывание запуска было вызвано падением напряжения в источнике питания.

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Космическая капсула на вершине ракеты отделилась и отправилась на орбиту через восемь минут после запуска, начав двухдневное путешествие на космическую станцию из 34 витков. Если бы запуск прошел в четверг, как было запланировано, путешествие было бы намного короче и потребовало бы всего двух витков. Стыковка ожидается в понедельник в 15:10 по Гринвичу. Трое астронавтов должны были присоединиться к экипажу станции, состоящему из астронавтов НАСА Лорала О'Хара, Мэтью Доминика, Майка Барратта и Джанетт Эппс, а также россиян Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина.

Новицкий, Василевская и О'Хара должны вернуться на Землю 6 апреля. Космическая станция, которая служила символом международного сотрудничества после окончания холодной войны, теперь является одной из последних оставшихся областей сотрудничества между Россией и Западом на фоне напряженности из-за военных действий Москвы на Украине. NASA и его партнеры надеются продолжить эксплуатацию орбитального форпоста до 2030 года. Россия по-прежнему полагается на модифицированные версии ракет советской разработки для коммерческих спутников, а также экипажей и грузов на космическую станцию.