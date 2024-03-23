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BulgarNews
Прорыв солнечных панелей из «чудо-материала» близок к коммерциализации
Перовскит может получать на 50% больше электроэнергии от Солнца, чем нынешние солнечные панели.

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Прорыв в области солнечных панелей может сделать возобновляемые источники энергии более жизнеспособными коммерчески

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Ученые придумали способ массового производства солнечных панелей из так называемого чудо-материала, который может значительно повысить их эффективность. Перовскит был высоко оценен за его потенциал для революции в области возобновляемых источников энергии, однако преобразование его рекордного успеха в лаборатории в коммерческие солнечные панели оказалось сложным из-за проблем с долговечностью и надежностью. Крупное исследование возможных методов производства этой технологии пришло к выводу, что вакуумный подход может позволить производить солнечные панели следующего поколения в коммерческих масштабах. Команда ученых во главе с Технологическим институтом Карлсруэ в Германии и Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL) в США обнаружила, что вакуумные процессы, используемые для производства всего, от смартфонов до светодиодов, имеют значительные преимущества по сравнению с подходом на основе растворителей, обычно используемым для изготовления солнечных батарей лабораторного масштаба.

«Процессы, основанные на вакууме, хорошо зарекомендовали себя в промышленности на протяжении многих десятилетий», — сказал Ульрих В. Петцольд, профессор Института микроструктурных технологий и Института световых технологий в KIT.

«Несмотря на то, что они могут решительно продвинуть коммерциализацию солнечных батарей, они в значительной степени недостаточно представлены».

Солнечные элементы, использующие комбинацию перовскита и кремния, продемонстрировали гораздо больший потенциал для производства электроэнергии из солнечной энергии по сравнению с традиционными кремниевыми элементами. В ноябре исследователи из китайской компании Longi, специализирующейся на солнечных технологиях, установили новый мировой рекорд эффективности в 33,9 процента для кремниево-перовскитного тандемного солнечного элемента, что почти на 30 процентов больше, чем у самых эффективных кремниевых элементов.

Ячейки следующего поколения имеют теоретический предел эффективности в 43 процента, что на 50 процентов больше, чем 29-процентный предел кремниевых элементов, хотя это вряд ли будет реализовано в промышленных масштабах. В прошлом году стартап в Китае заявил, что совершил прорыв с тандемными кремниево-перовскитными солнечными батареями, что позволит им начать их массовое производство, с планами на завод в провинции Цзянсу.

#электроэнергия #солнечная панель #коммерция #чудо
Источник: independent.co.uk
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